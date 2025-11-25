ABN AMRO stijgt op Damrak na schrappen duizenden banen

ABN AMRO stond dinsdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. De bank schrapt de komende jaren duizenden banen om kosten te verminderen en winstgevender te worden. Ook wordt dochteronderneming Alfam, die persoonlijke leningen verstrekt, verkocht aan Rabobank. Het aandeel werd ruim 3 procent hoger gezet.

De plannen zijn onderdeel van de nieuwe strategie van de dit jaar aangetreden topvrouw Marguerite Bérard, die met de bank streeft naar "duurzame en winstgevende groei in Noordwest-Europa". ABN AMRO wil het personeelsbestand tot 2028 met netto 5200 voltijdsplekken verminderen. Eind 2024 telde de bank zo'n 22.000 voltijdsmedewerkers.

De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief, ondanks het stevige herstel in de Amerikaanse techsector. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 930,43 punten. Maandag sloot de hoofdindex een fractie hoger. De MidKap klom 0,1 procent tot 877,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.