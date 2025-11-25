ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ABN AMRO stijgt op Damrak na schrappen duizenden banen

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 9:14
bijgewerkt om dinsdag, 25 november 2025 om 9:22
anp251125070 1
ABN AMRO stond dinsdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. De bank schrapt de komende jaren duizenden banen om kosten te verminderen en winstgevender te worden. Ook wordt dochteronderneming Alfam, die persoonlijke leningen verstrekt, verkocht aan Rabobank. Het aandeel werd ruim 3 procent hoger gezet.
De plannen zijn onderdeel van de nieuwe strategie van de dit jaar aangetreden topvrouw Marguerite Bérard, die met de bank streeft naar "duurzame en winstgevende groei in Noordwest-Europa". ABN AMRO wil het personeelsbestand tot 2028 met netto 5200 voltijdsplekken verminderen. Eind 2024 telde de bank zo'n 22.000 voltijdsmedewerkers.
De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief, ondanks het stevige herstel in de Amerikaanse techsector. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 930,43 punten. Maandag sloot de hoofdindex een fractie hoger. De MidKap klom 0,1 procent tot 877,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

ANP-527156769

Zoveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander, de cijfers per leeftijdsgroep

ANP-533561126

Weer een dodelijk ongeluk door vastzittende Tesla-deuren: “Hendels werken niet na crash”

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

Loading