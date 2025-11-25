5200 voltijdsbanen weg bij ABN Amro: ‘Dit slaat in als een bom’

ABN Amro schrapt de komende jaren duizenden banen en dat nieuws komt bij medewerkers keihard binnen. De bank wil kosten drukken en winstgevender worden. En wil dat bereiken door bijna een kwart van het personeel de laan uit te sturen. Waar precies gesneden wordt, blijft onduidelijk; en dat zorgt voor onrust.

Volgens vakbond De Unie is de klap enorm. “Er gaat vandaag een schokgolf door de bank. Een personeelsreductie was verwacht, maar dat het er zoveel zouden zijn slaat in als een bom”, zegt Harma Pethke in een reactie op het nieuws. “Een periode van grote onrust breekt aan.”

Grote ambities

Eind 2024 had ABN Amro zo’n 22.000 voltijdsmedewerkers. In 2028 moeten dat er netto 5200 minder zijn. Dat werd dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van de nieuwe strategie van topvrouw Marguerite Bérard, die eerder dit jaar aantrad.

Zij noemt haar koerswijziging ambitieus: “Vandaag presenteren we een gedurfde strategie voor het volgende hoofdstuk van ABN Amro. We richten ons op duurzame en winstgevende groei in Noordwest-Europa. We gaan tot de Europese top 5 van private banken behoren.”

Maar dat gaat niet zonder pijn. “Ik begrijp dat dit onzekerheid met zich meebrengt voor onze collega’s. We zullen er alles aan doen om iedereen die geraakt wordt de nodige ondersteuning te bieden”, zegt Bérard. Er ligt volgens haar een sociaal plan klaar met financiële steun en begeleiding.

Waar vallen de klappen?

Hoe de bank 5200 banen denkt te kunnen schrappen? Onder andere door de organisatiestructuur te versimpelen. Sinds 2024 zijn er al duizend functies verdwenen, de komende twee jaar volgen er nog 4200. De helft daarvan moet via natuurlijk verloop worden opgelost, zegt de bank.

Waar precies wordt gesneden, blijft vaag. Het gros van de werknemers zit in Nederland, maar ook de twaalf buitenlandse vestigingen tellen samen zo’n vijfduizend medewerkers.

Verkoop van dochterbedrijf

Naast de ontslagronde maakte ABN Amro bekend dat dochterbedrijf Alfam wordt verkocht aan Rabobank. Alfam verstrekt persoonlijke leningen; ABN Amro blijft die producten wel aanbieden, maar via een samenwerking met Rabobank. De overname moet eind 2026 rond zijn, mits toezichthouders akkoord gaan.

Voorlopig overheerst echter maar één gevoel binnen de bank: onzekerheid. Zoals Pethke het verwoordt: “Er wordt al geklaagd over de hoge werkdruk en het ziekteverzuim bij de bank is extra reden van zorg.”