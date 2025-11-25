Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

Vraag je je weleens af hoe Italianen steevast het goede restaurant weten te vinden? Simpel: ze vertrouwen niet op reviews. Ze gebruiken een heel ander systeem; instinctief, rommelig, maar verrassend effectief. Dit is waar ze op letten:

1. De menukaart mag geen roman zijn

Een ellenlange kaart? Meteen wegwezen. Te veel gerechten betekent diepvries en opwarmwerk. Een korte kaart maakt duidelijk dat er een kok in de keuken staat die daadwerkelijk kookt.

2. Check de pastavorm

Alle pasta dezelfde vorm, alleen een ander sausje? Geen goed teken. Verschillende vormen – pici, orecchiette, paccheri – duiden op liefde voor het ambacht.

3. Door het raam kijken, niet op je telefoon

Zitten er locals? Stijgt er een gezellig rumoer op uit het etablissement? Rent de ober druk rond en lijkt het alsof hij er plezier in heeft? Dan zit je goed.

4. Eerst het brood bekijken

Droog fabrieksbrood is een rode vlag. Goed brood is goede keuken.

5. Vermijd schreeuwerige Engelstalige borden

Een menu in het Engels is prima. Maar gigantische spandoeken met “BEST PASTA IN TOWN!” zijn per definitie ongeloofwaardig.

6. Kijk naar het dagmenu

Zijn de specials met de hand geschreven? Dan koken ze waarschijnlijk wat die ochtend vers is ingeslagen. Bingo.

7. Herken de tourist trap

Laminaten menu’s, foto’s van spaghetti en obers die je naar binnen proberen te trekken? Lekker blijven doorlopen.

8. Kijk naar de simpelste gerechten

Ziet de cacio e pepe eruit zoals het hoort? Blijven. Lijkt het meer op roomsaus of ketchup? Vluchten.

9. Vertrouw nooit een leeg restaurant om 13.00 uur

Lekker eten trekt rond lunchtijd vanzelf volk.

10. Volg je neus

Ruik je zachtjes sissende knoflook vanop straat? Dat is jouw plek. Ruik je niets of alleen frituurvet? Doorlopen.

Buon appetito!