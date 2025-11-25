'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

Alsof daten in 2025 niet al lastig genoeg is. Nu duikt er weer een nieuwe term op die het geheel nog ingewikkelder maakt. Na Banksying, Zip Coding en andere treurige microtrends is er nu ‘throning’. Dit keer ligt het probleem niet bij de ander, maar vooral bij jezelf.

De term klinkt hip, maar is een stuk minder romantisch dan het lijkt. Throning betekent dat je ‘omhoog date’. Je kiest bewust voor iemand met meer status, invloed of bekendheid. Niet omdat je valt op de persoon, maar omdat hun imago jóuw imago oppoetst. Je valt dus meer op het leven met deze persoon dan op de persoon zelf.

Sociale ladder beklimmen

Het woord verwijst naar 'throne' (troon): je zet je date of partner op een voetstuk met als doel zelf hoger op de sociale ladder terecht te komen. Zoals therapeut en datingcoach Kesley Wonderlin het samenvat: “Throning is wanneer je opzettelijk date met iemand met sociale invloed, macht of populariteit om je eigen imago en sociale status te verbeteren.”

En daar gaat het meteen mis, want “de focus ligt op de voordelen van de associatie met je partner, in plaats van op het samenzijn met je partner als individu”, vervolgt ze.

Waar komt deze trend vandaan?

Throning klinkt nieuw, maar het idee is eeuwenoud. Vroeger werd er strategisch ‘hogerop getrouwd’, beter bekend als hypergamie. Maar throning is de moderne, socialmediagedreven variant: je zoekt niet iemand uit een hogere klasse, maar iemand met aanzien binnen je bubbel. Denk aan de populaire dj die op ADE draait – dát soort status.

Waar hypergamie draaide om financiële zekerheid of een betere toekomst, gaat throning vooral om uiterlijk vertoon. Platforms als TikTok spelen daar een grote rol in: relaties worden onderdeel van een persoonlijk merk. Een partner is niet langer alleen een partner, maar een accessoire dat je online leven moet upgraden.

Waarom throning geen goede relatie oplevert

Op het eerste gezicht lijkt het onschuldig: wie wil er nu niet iemand die aantrekkelijk en succesvol is? Maar juist dát maakt throning verraderlijk. Relatiedeskundigen wijzen erop dat het een zelfondermijnend patroon is. Je bouwt geen echte intimiteit op en voelt je uiteindelijk vaak leeg, onzeker en ongezien. Omdat de relatie is gestoeld op imago, leer je jezelf onbewust aan dat liefde iets is dat je moet ‘verdienen’ met status of prestatie.

En dat levert, hoe trendy de term ook klinkt, zelden een gezonde relatie op.