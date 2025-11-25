ECONOMIE
Perfecte koffie , met minder bonen: dit zijn de trucs

Wetenschap
door Dirk Kruin
dinsdag, 25 november 2025 om 6:15
Wetenschappers hebben een techniek ontdekt waarmee je het perfecte kopje koffie kunt zetten met tot wel 10 procent minder bonen.
Omdat de klimaatverandering de koffieproductie steeds moeilijker maakt en de prijs van koffie blijft stijgen, wordt het belangrijker om koffie zo efficiënt mogelijk te bereiden, zegt Arnold Mathijssen van de University of Pennsylvania.
Het idee achter hun onderzoek: minder koffiebonen gebruiken, maar toch dezelfde sterkte behouden.
De tips uit het onderzoek:
  • Giet langzaam op! Hoe langer het koffiemaalsel in het water ligt, hoe meer smaak er wordt onttrokken. Maar als je té langzaam schenkt, mengt het poeder niet goed en gaat er extractie verloren.
  • Giet van een grotere hoogte! Door het water uit een hogere positie op te gieten, wordt het koffiemaalsel beter vermengd dankzij de extra energie van de vallende straal. De experimenten toonden aan dat de koffiesterkte toenam als het water tot 50 centimeter hoogte werd gegoten, al moet je hierbij wel opletten dat het water niet te wild stroomt of je jezelf niet verbrandt.
Deze techniek werkt vooral goed met een zogenoemde “zwanenhalskoker”.
Volgens de onderzoekers kan met deze methode 5 tot 10 procent minder koffiebonen worden gebruikt, terwijl het aroma en de sterkte gelijk blijven. De precieze resultaten hangen af van de koffiesoort, het poeder en de bereider.

