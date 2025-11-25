Perfecte koffie , met minder bonen: dit zijn de trucs

Wetenschappers hebben een techniek ontdekt waarmee je het perfecte kopje koffie
kunt zetten met tot wel 10 procent minder bonen.
Omdat de klimaatverandering de koffieproductie steeds moeilijker maakt en de prijs van koffie blijft stijgen, wordt het belangrijker om koffie zo efficiënt mogelijk te bereiden, zegt Arnold Mathijssen van de University of Pennsylvania.
Het idee achter hun onderzoek: minder koffiebonen gebruiken, maar toch dezelfde sterkte behouden.
Deze techniek werkt vooral goed met een zogenoemde “zwanenhalskoker”.
Volgens de onderzoekers kan met deze methode 5 tot 10 procent minder koffiebonen
worden gebruikt, terwijl het aroma en de sterkte gelijk blijven. De precieze resultaten hangen af van de koffiesoort, het poeder en de bereider.