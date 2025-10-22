ABN AMRO verwacht geen lagere huizenprijzen door meer bouw

AMSTERDAM (ANP) - Meer nieuwbouw leidt op korte termijn niet tot lagere huizenprijzen, zegt ABN AMRO in een speciale editie van zijn woningmarktmonitor in aanloop naar de verkiezingen. Ook de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, mits dit geleidelijk gebeurt, zal volgens de bank waarschijnlijk niet leiden tot dalende huizenprijzen.

Wonen is een belangrijk en steeds terugkerend thema bij de verkiezingen, omdat er veel belangenconflicten zijn. Hoewel partijen het erover eens zijn dat er een groot tekort is aan betaalbare woningen, verschillen zij van mening over het beleid dat nodig is om dit aan te pakken.

Het bouwen van meer woningen lijkt de voor de hand liggende oplossing voor het woningentekort. Al in 2022 heeft de regering het doel vastgesteld om tot 2030 900.000 woningen te bouwen, ongeveer 100.000 per jaar. Dit doel is echter nooit bereikt, mede door bezwaarprocedures, personeelstekorten, stikstofregels en netcongestie. Daardoor blijft het tekort volgens ABN AMRO toenemen tot 430.000 woningen in 2025.

Zigzagkoers

Hoewel het bouwen van meer woningen de meest directe manier is om het tekort op lange termijn op te lossen, is het ook de duurste en meest complexe manier. Nieuwe woningen hebben infrastructuur nodig, zoals wegen, nutsvoorzieningen, supermarkten en scholen.

Het grootste probleem is volgens ABN AMRO het terugwinnen van het vertrouwen van investeerders, die zijn afgeschrikt door de zigzagkoers van de politiek. Het zal volgens de bank jaren duren voordat het tekort is verminderd. De huizenprijzen zullen komende jaren dan ook niet dalen door nieuwbouw.

Wet

De hypotheekrenteaftrek is volgens ABN AMRO een kostbaar en achterhaald beleid. Het kost de overheid 11 miljard euro per jaar en drijft de huizenprijzen op. Een directe afschaffing ervan kan volgens de bank echter ernstige economische gevolgen hebben, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) recent ook al zei. De huizenprijzen zullen dan dalen. Huiseigenaren, vooral starters, krijgen dan ook te maken met hogere woonlasten. De meeste partijen die voorstander zijn van afschaffen, streven daarom naar een geleidelijke afbouw. De gevolgen voor eigenaren en de huizenprijzen zijn dan beperkt.

ABN AMRO merkt verder dat weinig partijen plannen hebben genoemd voor de toekomst van de Wet betaalbare huur, "wat erop wijst dat ze eraan willen vasthouden". Een goed gereguleerde huurmarkt kan volgens de bank speculatie helpen voorkomen en daarmee prijzen betaalbaar houden, maar kan de overheid veel geld kosten.