Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

PVV veert terug in de peiling van EenVandaag. Wilders is terug op 34 zetels. Het goede nieuws: BBB is met 2 zetels bijna verdwenen

Eerste conclusie (zie hieronder) rechtse meerderheid onhaalbaar, 4 partijen centrum-kabinet royaal mogelijk.

Met nog iets meer dan een week te gaan tot de verkiezingen staan GroenLinks-PvdA en CDA redelijk stabiel in de peilingen, op respectievelijk 25 en 23 zetels. D66 zet de stijging die vorige week werd ingezet door en komt in deze verwachting uit op 16 zetels. Bij VVD en JA21 verandert er weinig.

Nog altijd weten veel kiezers niet wat ze gaan stemmen, op dit moment is dat 47 procent, volgens dit onderzoek.

De peilers tekenen aan dat er een foutmarge van 1 tot 2 zetels moet worden gehanteerd. Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd na het RTL-debat van zondag onder een representatieve steekproef van 1473 stemgerechtigden.

Hier is de volledige zetelverdeling, gesorteerd van meeste naar minste zetels, volgens de peiling van 21 oktober 2025:

PVV — 34

GL/PvdA — 25

CDA — 23

D66 — 16

VVD — 15

JA21 — 12

FVD — 5

SP — 4

Volt — 4

SGP — 3

DENK — 3

PvdD — 3

ChristenUnie — 3

BBB — 2

50PLUS — 1

NSC — 0

Rechtse coalitie onmogelijk

PVV, JA21, BBB, FvD en SGP komen gezamenlijk op 44 zetels. Ook met de VVD erbij komen ze met 59 zetels niet in de buurt van de 76 die nodig zijn

Klassieke middencoalitie levert royale meerderheid op.

CDA, GL/PvdA, VVV en D66 komen op basis van de laatste peiling met 79 zetels aan een stabiele meerderheid.

Veel zwevende kiezers

De afgelopen weken neemt het aantal zwevende kiezers amper af. Een maand voor de verkiezingen twijfelde precies de helft (50 procent) nog. Nu, ruim een week voor de verkiezingen, weet 47 procent van de mensen die gaat stemmen, nog niet zeker waarop.

Zwevende kiezers gaan de komende week nog letten op de plannen van partijen en houden actuele gebeurtenissen in de gaten. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek onder het Opiniepanel.