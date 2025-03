ABN AMRO: voedingsbedrijven leunen te sterk op goedkope arbeid

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie groeit vooral door te leunen op goedkope arbeid. Tot die conclusie komen deskundigen van ABN AMRO in een nieuw rapport. De productiviteit in de sector is volgens hen de laatste tien jaar tot stilstand gekomen. Bedrijven investeren te weinig in technologie en automatisering, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.

De bank becijfert dat de voedingsmiddelenindustrie sinds 2000 12 procent productiever is gaan werken. Dit betekent dat productiemedewerkers zijn vervangen door machines die door minder mensen bestuurd kunnen worden. Maar het laatste decennium stagneerde de vooruitgang op dit vlak eigenlijk.

Bedrijven wisten wel te groeien, maar dat kwam vooral door inzet van goedkope arbeidsmigranten uit Oost-Europa. "Simpel gesteld: de werknemers zijn de afgelopen 10 jaar dus niet slimmer, maar méér gaan werken", staat in een donderdag verschenen analyse van de bank. De sector investeerde verhoudingsgewijs ook veel minder in machines en installaties dan andere sectoren.

Investeringen

ABN AMRO waarschuwt dat het huidige verdienmodel niet langer houdbaar is door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. "Arbeidsmigranten stellen hogere looneisen of keren niet meer terug, nu de welvaart in hun thuisland toeneemt", zegt sectoranalist Jelmer Schreurs van de bank.

Volgens hem dwingen de omstandigheden bedrijven om toch te investeren in nieuwe, arbeidsbesparende technologieën en automatisering. Bijvoorbeeld de inzet van robots en kunstmatige intelligentie (AI) zou kunnen helpen om efficiënter te produceren en slimmer te werken als het gaat om voorraadbeheer en transport.

Ook schetst Schreurs een noodzaak tot consolideren. Om investeringen in robotisering mogelijk te maken, dienen bedrijven volgens hem voldoende schaal te hebben. De sector zou momenteel erg versnipperd zijn en bestaan uit relatief veel kleine en middelgrote bedrijven. Als bedrijven samengaan via (internationale) fusies en overnames zou de slagkracht kunnen worden vergroot.