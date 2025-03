Trump: ook importheffingen medicijnen, chips en hout in de maak

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten bereiden importheffingen voor op medicijnen, halfgeleiders en hout, heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag gezegd tijdens een persconferentie. Hoe deze tarieven er precies uit gaan zien, werd nog niet duidelijk.

De farmaceutische industrie in Nederland liet vorige maand nog weten grote zorgen te hebben over dreigende importheffingen. In ons land worden veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de Verenigde Staten. Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben in Nederland ook grote vestigingen en de sector biedt werkgelegenheid aan tienduizenden mensen.

Trump deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie waarin hij heffingen op auto's aankondigde die buiten de VS zijn gemaakt. Met een tarief van 25 procent hoopt hij dat fabrikanten hun productie naar de VS verplaatsen om zo de binnenlandse auto-industrie te stimuleren.

Persbureau Bloomberg meldde eerder al dat Trump grote farmaceuten had gevraagd hun productie naar de VS te verplaatsen.