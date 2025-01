ABN-topman: invoeren Basel-normen moet EU-banken niet schaden

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie moet ervoor zorgen dat de bankensector in het blok niet geschaad wordt bij de invoering van een uitgebreide set kapitaalregels. Dat zei topman Robert Swaak van ABN AMRO op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.

Swaak doelt op de invoering van strengere kapitaaleisen voor banken, een update van de zogeheten Basel-normen. Dat is de laatste reeks eisen die het Baselse comité voor toezicht op banken voorstelt om de stabiliteit van die sector te vergroten. De nieuwe normen moeten het gemakkelijker maken om kapitaalbuffers van banken met elkaar te vergelijken.

Als banken grote kapitaalbuffers moeten aanhouden, hebben ze vaak minder ruimte om kredieten te verstrekken of aandeelhouders te belonen. Om die reden is in de Verenigde Staten veel verzet tegen strengere regels, waardoor nog onduidelijk is hoe de omvangrijke Amerikaanse financiële sector met de voorstellen van het comité zal omgaan. De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk heeft vorige week bekendgemaakt de invoering van de nieuwe eisen een jaar uit te stellen, omdat dan meer duidelijkheid is over de stappen die de VS zetten.