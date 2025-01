Nederland loopt achter met arbeidsproductiviteit: tijd om te stoppen met bullshitbanen

We zitten onze tijd uit in tientallen verdiepingen tellende kantoortorens of we volgen 'onze passie' en worden coach. Geniet ervan, maar erg nuttig is het niet. Nederland begint achter te lopen wat de arbeidsproductiviteit betreft, meldt TNO.

Dat is een groot probleem, omdat we tot 2040 ook nog kampen met vergrijzing. Plus: weinig mensen willen nog fulltime werken. Als de uren die we dan wel in actie komen ook nog niet nuttig worden besteed, is het niet gek dat sectoren als de politie, de zorg en het onderwijs compleet vastlopen.

En we presteren dus slechter dan de landen om ons heen. Onze arbeidsproductiviteit was in 2022 88 dollar per uur. Dat is wel meer dan gemiddeld in de eurozone waar de productiviteit op 77 dollar per uur ligt, maar minder dan in bijvoorbeeld België, Denemarken, Noorwegen en Ierland. We dreigen bovendien alleen maar verder achterop te raken.

Goedkope arbeid

Waar we vroeger prat gingen op onze kenniseconomie groeit de economie nu vooral door goedkope en flexibele arbeid, aldus TNO. Denk aan de grote distributiecentra, werk in de kassen, slachterijen of pakketbezorging. We investeren veel minder in technologische ontwikkeling en automatisering. "In andere landen wordt er veel meer geïnvesteerd in innovatie’’, zegt TNO-onderzoeker Thijmen van Bree in het AD. "Dat zouden wij ook moeten doen, want veel meer uren gaan we niet werken. De arbeidsparticipatie kunnen we nauwelijks verder verhogen, voorkeuren van mensen zijn hardnekkig. We moeten productiever worden.’’

Maar het aandeel ‘minder productieve activiteiten’ in de economie neemt alleen maar toe. Vooral in de dienstensector gaat het hard. Er is een enorme toename van bijvoorbeeld maaltijdbezorgers, influencers en coaches. "We moeten naar een economische structuur die iets meer leunt op activiteiten die meer potentie hebben’’, zegt Van Bree. "Wij leggen de vinger op het mechanisme. Ik kan niet zeggen dat we met bepaalde dingen moeten stoppen, maar voor de lange termijn moeten we wel een debat voeren over hoe we de schaarsere arbeid inzetten.’’

De nieuwe beroepen voorzien niet bepaald in urgente behoeften, klinkt het subtiel. "Als ik dichtbij huis kijk hoeveel supermarkten ik op loopafstand heb en wat die fietskoeriers allemaal verplaatsen… Ondertussen lopen de zorg, het onderwijs, politie en Defensie allemaal tegen tekorten aan. Als we vinden dat dat cruciaal is voor het functioneren van de maatschappij en de economie zullen we tijdig moeten anticiperen", aldus Van Bree.

Bron: AD.nl