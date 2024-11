Accumaker Northvolt vraagt in VS om vorm van uitstel van betaling

STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse accufabrikant Northvolt heeft in de Verenigde Staten een vorm van uitstel van betaling aangevraagd. Met de ingreep zegt het wankelende concern geld te kunnen aantrekken om financieel gezonder te worden. Northvolt heeft het al tijden moeilijk door hevige concurrentie van Chinese fabrikanten en autofabrikanten die hun plannen voor de productie van elektrische auto's bijstellen.

Northvolt heeft een zogeheten Chapter 11-faillissementsaanvraag gedaan. Dat betekent dat het bedrijf tijdelijk is beschermd tegen schuldeisers terwijl het bestuur een oplossing voor de geldnood kan vinden. Dit biedt de accufabrikant naar eigen zeggen toegang tot ongeveer 245 miljoen dollar aan nieuwe financiering, waaronder een lening van een bestaande klant. Alle activiteiten van Northvolt blijven "als vanouds" doorgaan, waaronder de productie van accu's in Northvolts grootste fabriek in Zweden.