Justitieminister wil enkele bezuinigingen op subsidies uitstellen

DEN HAAG (ANP) - Verzoeken van Tweede Kamerleden om een aantal bezuinigingen op subsidies van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit te stellen tot na 2025 kunnen op medewerking van minister David van Weel rekenen. Hij komt hiermee de parlementariërs tegemoet die hierover wijzigingsvoorstellen hebben gedaan op de begroting, die donderdag onderwerp is van debat.

De minister staat bijvoorbeeld positief tegenover de voorstellen om het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het expertisecentrum onlinemisbruik Offlimits in 2025 te ontzien.

De coalitiepartijen hebben afgesproken om uiteindelijk een miljard euro te bezuinigen op subsidies, te beginnen met 275 miljoen euro in 2025. Ministeries moeten daaraan bijdragen naar rato van de subsidies die ze uitdelen. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat het om een bezuiniging die opbouwt van 5 miljoen euro in 2025 tot 29 miljoen euro in 2028.