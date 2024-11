Poetin zegt dat ballistische raket op Dnipro van nieuw type was

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland heeft een nieuw soort ballistische middellangeafstandsraket afgevuurd op Oekraïne, zei de Russische president Vladimir Poetin in een televisietoespraak. Volgens hem was dat een reactie op het Oekraïense gebruik van Amerikaanse en Britse langeafstandsraketten.

Oekraïne zei donderdagochtend dat Rusland de stad Dnipro had beschoten met een intercontinentale raket (ICBM). Amerikaanse functionarissen trokken die lezing later in twijfel en zeiden dat het om een middellangeafstandsraket ging. Volgens Poetin is het een nieuw type hypersonische raket, dat de naam Oresjnik heeft gekregen.

Poetin zei dat het Westen voor een escalatie in de oorlog had gezorgd door Kyiv toe te staan de langeafstandswapens te gebruiken. Hij waarschuwde landen die hun wapens aan Oekraïne geven voor aanvallen op Rusland dat ook hun militaire faciliteiten een legitiem doelwit zijn voor Russische aanvallen.