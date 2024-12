ACM trekt vergunningen energieleverancier HEM in om geldproblemen

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de vergunningen van energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) per direct in. De toezichthouder voerde vorige week een onderzoek uit bij HEM en constateerde dat het energiebedrijf kampt met "acute en ernstige financiële problemen" en is volgens de ACM niet meer in staat "op een betrouwbare manier" energie te leveren.

HEM heeft zo'n 13.500 klanten, aldus de toezichthouder. Zij blijven gas en elektriciteit ontvangen en hoeven volgens de ACM niets te doen. Zij krijgen een bericht van hun nieuwe energieleverancier.