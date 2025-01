Adidas profiteert van populaire Yeezy-sneakers en retroschoenen

HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse sportmerk Adidas heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar meer verkocht dankzij de blijvende populariteit van zijn retrosportschoenen zoals Samba en van de Yeezy-sneakers. Het sportmerk leed in 2023 flink verlies, mede omdat de lucratieve samenwerking met rapper Kanye 'Ye' West was gestopt en Adidas met een grote voorraad onverkochte Yeezy-sneakers bleef zitten. Maar een groot deel daarvan werd later alsnog verkocht.

De verkopen zijn in het vierde kwartaal volgens voorlopige cijfers met bijna een kwart gestegen, tot net geen 6 miljard euro. Dat is meer dan verwacht. Analisten hadden volgens persbureau Bloomberg gemiddeld gerekend op 5,3 miljard euro. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, bedroeg 57 miljoen euro. In het laatste kwartaal van 2023 boekte Adidas nog een verlies van 377 miljoen euro.

Uit de voorlopige cijfers komt naar voren dat de omzet in heel 2024 met 11 procent is toegenomen naar bijna 23,7 miljard euro. De operationele winst steeg met ruim een miljard tot zo'n 1,3 miljard euro. Dat is meer dan de ongeveer 1,2 miljard euro winst die het sportmerk eerder verwachtte te halen voor 2024.

"Hoewel we nog niet zijn waar we op de lange termijn willen uitkomen, ben ik erg blij met deze ontwikkeling die veel beter was dan we hadden verwacht", meldt topman Bjørn Gulden. Adidas verhoogde in oktober voor de derde keer vorig jaar zijn winstverwachting vanwege de grote vraag naar zijn retrosneakers en de beter dan verwachte verkoop van de resterende voorraden Yeezy-schoenen.