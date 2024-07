AEX begint met winst, ASMI stijgt na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst geopend, in navolging van de plussen in New York een dag eerder. Chiptoeleverancier ASMI stond bij de stijgers op het Damrak na een koopadvies van investeringsbank Stifel.

De AEX noteerde kort na opening een plus van 0,7 procent op 931,06 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 867,38 punten. Op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren winsten tot 0,6 procent te zien.

ASMI won 2,5 procent. Branchegenoot Besi ging 6 procent vooruit na een flinke verhoging van het koersdoel door zakenbank Morgan Stanley.

In Brussel kelderde Bpost meer dan 10 procent na een forse winstwaarschuwing. Het Belgische bedrijf worstelt onder meer met tegenvallende prestaties bij de logistieke activiteiten in de Verenigde Staten. Volgens Bpost kan de bedrijfswinst dit jaar wel een derde lager uitvallen dan vorig jaar. In Amsterdam werd PostNL mee omlaag getrokken met een koersval van ruim 5 procent bij de kleinere fondsen.