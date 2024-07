Japans Hooggerechtshof: gedwongen sterilisatie was tegen grondwet

TOKIO (ANP/AFP) - De gedwongen sterilisaties die duizenden Japanners in de vorige eeuw moesten ondergaan waren ongrondwettelijk, oordeelt het Japanse Hooggerechtshof. Bovendien zijn al die zaken niet verjaard en kunnen de slachtoffers dus aanspraak maken op compensatie.

De regering in Tokio verplichtte tussen 1948 en 1996 ongeveer 16.500 Japanners om zich onvruchtbaar te laten maken. Het zou gaan om mensen met mentale beperkingen, zodat "nakomelingen van lage kwaliteit" konden worden voorkomen. Nog eens 8500 mensen lieten zich vrijwillig steriliseren, al is hun toestemming in veel gevallen waarschijnlijk ook onder druk tot stand gekomen.

De omstreden ingrepen kwamen weer aan het licht toen een vrouw van in de zestig in 2018 naar de rechter stapte, omdat ze als 15-jarige een verplichte onvruchtbaarheidsbehandeling had gehad. De regering bood een jaar later al haar excuses aan voor de gedwongen sterilisaties en beloofde slachtoffers 3,2 miljoen yen (zo'n 18.400 euro) compensatie per persoon. Dat bedrag vinden veel gedupeerden veel te laag om de emotionele schade te vergoeden.

Lagere rechtbanken concludeerden eerder al dat de praktijk tegen de grondwet inging, maar verschilden van mening over of de zaken verjaard waren. Daardoor kon niet iedereen aanspraak maken op de compensatie. De uitspraak van het Hooggerechtshof moet dat nu alsnog mogelijk maken.