Buitenlandse media lyrisch over Nederlands elftal: "Wie stopt Oranje?"

Het Nederlands elftal is gisteravond over Roemenië heen gewalst. De blamage tegen Oostenrijk was snel vergeten. Sterker nog, ook buitenlandse media zien Nederland als serieuze titelkandidaat. Ze waren met name te spreken over het optreden van Cody Gakpo.

"Het Oranje-feest gaat door. Klopp-lieveling en BVB-ster laten heel Nederland dromen", schrijft het Duitse Bild over Cody Gakpo en Donyell Malen.

Het Belgische Sporza vraagt zich af: "Wie stopt Oranje? Na een matige wedstrijd tegen Oostenrijk was Koeman gewaarschuwd door het thuisfront: alles kan (en moest) beter, maar Nederland ging door, op overtuigende wijze."

La Gazetta della Sport. En The Guardian: "Als iemand er nog aan herinnerd moest worden: de Nederlanders weten hoe je moet voetballen." "Nederland toont duidelijk dominantie", stelt het Italiaanse. En: "Als iemand er nog aan herinnerd moest worden: de Nederlanders weten hoe je moet voetballen."

Het Laatste Nieuws schrijft: "De trots was gekrenkt én Nederland was veroordeeld tot de derde plaats in de groep. Bleek me dat even een zegen te zijn zeg."

Spaanse krant MARCA ziet zelfs een EK-winnaar in het Nederlands elftal. "De Tulpen laten zien kandidaat te zijn voor de titel." Ook Mundo Deportivo is enthousiast. "Gakpo en Malen bevestigen de terugkeer van de beste versie van Nederland. Dit is niet het Nederland van Koeman of Van Dijk, maar van Cody Gakpo."