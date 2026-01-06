AEX bereikt recordstand en nadert grens van 1000 punten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam heeft dinsdag een recordstand bereikt. De graadmeter staat ook op het punt om voor het eerst door de grens van 1000 punten te breken.

De index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs aan het Damrak steeg tussentijds tot een recordhoogte van 992,77 punten. De graadmeter sloot de handelsdag 0,7 procent hoger af op 991,67 punten. Dat is beide ruim boven de vorige recordhoogte van net geen 986 punten. Die bereikte de index op 27 oktober vorig jaar.

In de eerste handelsdagen van het jaar deden onder andere de voor de AEX belangrijke chipbedrijven ASML, ASMI en Besi het goed. Deze aandelen wonnen aan waarde dankzij optimisme over de groei van toepassingen van kunstmatige intelligentie, waarvoor veel halfgeleiders nodig zijn.

Ook tijdens de handelssessie van dinsdag waren de toeleveranciers voor de chipindustrie ASMI en Besi gewild, met koerswinsten tot 8,5 procent. Het hardst steeg postkluisjesbedrijf InPost. De Poolse onderneming meldde een overnamevoorstel te hebben ontvangen en werd op de beurs bijna 29 procent meer waard. InPost maakte niet bekend wie het bod heeft gedaan en zei dat het nog onzeker is of het tot een deal komt.

Onderaan in de AEX stonden informatieleverancier Wolters Kluwer en AkzoNobel. Zij verloren tot 1,6 procent.

Op de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt was de stemming ook positief. In New York naderden de bekendste graadmeters hun recordstanden van eind vorig jaar. Beleggers op de aandelenmarkten lijken zich daarmee vooralsnog weinig zorgen te maken over de Amerikaanse ingreep in Venezuela en de gevolgen daarvan.

De olieprijzen daalden licht. De euro verloor 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1688 dollar waard.