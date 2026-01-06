Nog eens 2200 rijexamens uitgesteld bij CBR

RIJSWIJK (ANP) - Dinsdag gingen 2200 praktijkexamens bij het CBR niet door vanwege sneeuw en gladheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen meldt dat 1000 examens wel doorgingen. Die werden vooral in het zuiden en noorden van het land afgenomen.

Maandag moesten al 2000 rijexamens worden afgezegd, 800 mensen konden toen wel afrijden. Uit voorzorg zijn de praktijkexamens voor de motor en bromfiets voor woensdag afgezegd. Dat was ook op maandag en dinsdag het geval.

Voor de andere praktijkexamens wordt woensdag opnieuw gekeken naar de weersomstandigheden. Dat kan lokaal erg verschillen. Andere CBR-toetsen, zoals theorie-examens, gaan in principe door. Lokaal kan dit afwijken. Zo gingen dinsdag 180 theorie-examens niet door.

Volgens een woordvoerder heeft het CBR de wachttijden "dusdanig op orde" dat de afgezegde examens niet voor veel vertraging zullen zorgen. Op de website van het CBR is te zien dat de wachttijd voor een praktijkexamen in de meeste provincies een tot vier weken was.