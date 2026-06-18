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AEX-index begint licht lager na nieuw slotrecord

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 9:13
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager begonnen. Beleggers namen wat gas terug na de opluchting over het einde van de Iranoorlog. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben inmiddels het voorlopige vredesakkoord officieel ondertekend. In de komende zestig dagen onderhandelen de VS en Iran verder over een definitief akkoord.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 1079,14 punten. De AEX steeg woensdag nog 1,2 procent tot een nieuw slotrecord van 1082,70 punten. De MidKap daalde donderdag 0,1 procent tot 1099,59 punten.
De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen daalde 0,6 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank houdt de leenkosten waarschijnlijk onveranderd.
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