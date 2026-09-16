AEX-index begint met kleine winst, focus op rentebesluit VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve gaat naar verwachting na sluiting van de Europese markten de leenkosten in de grootste economie verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn sinds juli 2023 en de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh.

Beleggers zijn met name benieuwd wat Warsh, die door president Donald Trump is uitgekozen, gaat zeggen over toekomstige rentestappen. Trump vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld zouden moeten zijn. Hij had veel kritiek op Warshs voorganger Jerome Powell, omdat die de rente niet wilde verlagen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1098,83 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 1087,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.