ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint met kleine winst, focus op rentebesluit VS

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 9:18
anp160926071 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve gaat naar verwachting na sluiting van de Europese markten de leenkosten in de grootste economie verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn sinds juli 2023 en de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh.
Beleggers zijn met name benieuwd wat Warsh, die door president Donald Trump is uitgekozen, gaat zeggen over toekomstige rentestappen. Trump vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld zouden moeten zijn. Hij had veel kritiek op Warshs voorganger Jerome Powell, omdat die de rente niet wilde verlagen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1098,83 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 1087,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

170404472_m

Deze subtiele verandering van je nagels kan wijzen op een verborgen gezondheidsprobleem

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

Loading