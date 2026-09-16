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Klaas Knot mogelijk de nieuwe baas van de ECB

Economie
door Redactie
woensdag, 16 september 2026 om 8:58
bijgewerkt om woensdag, 16 september 2026 om 9:15
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 Frankrijk is bereid tot steun aan de kandidatuur van Klaas Knot om president van de Europese Centrale Bank (ECB) te worden. Voorwaarde is wel dat een andere invloedrijke post, die van ECB-hoofdeconoom, naar een Franse kandidaat gaat. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.
Knot was tot vorig jaar president van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij bekleedde die functie veertien jaar lang. Hij wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van de Française Christine Lagarde. Haar termijn loopt nog tot in oktober volgend jaar. Er zijn ook geruchten dat ze mogelijk eerder stopt. De termijn van ECB-hoofdeconoom Philip Lane loopt in mei af.
Knot is niet de enige kanshebber voor de toppositie. Voormalig baas van de Spaanse centrale bank Pablo Hernández de Cos wordt gezien als Knots belangrijkste rivaal. Volgens Reuters hoopt Frankrijk met zijn plan het hoofdeconoomschap voor zichzelf op te eisen. Maar dit kan op felle weerstand vanuit Duitsland stuiten. In Berlijn zou eveneens interesse zijn in die post.
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