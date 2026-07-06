ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint terughoudend door verliezen bij chipbedrijven

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 9:31
anp060726082 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag terughoudend begonnen aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan na de stevige koerswinsten op vrijdag, waarbij de Stoxx Europe 600, de graadmeter van de grootste zeshonderd Europese bedrijven, een nieuw slotrecord bereikte.
De Nederlandse chipbedrijven ASMI (min 2,6 procent) en ASML (min 1,6 procent) stonden maandag onder druk na het stevige koersherstel op vrijdag. Vooral branchegenoot Besi was een opvallende daler met een verlies van ruim 6 procent.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1084,11 punten. De AEX sloot vrijdag nog 1 procent hoger dankzij koerswinsten van tot ruim 4 procent voor ASMI, Besi en ASML.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

185609449_m

Dit populaire drankje beschermt mogelijk ook tegen depressie

shutterstock_2756798449

Nieuwe regels kunnen nabestaanden duizenden euro’s pensioen kosten

shutterstock_1300741882

Lamsdöner zonder lam: hardnekkige vleesfraude ontmaskerd

186985564_m

Deze fruitsoort maakt je smoothie juist minder gezond

shutterstock_2758230615

Deelauto, lease of koop: wanneer ben je echt goedkoper uit?

Loading