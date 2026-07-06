Meer dan de helft van de vakantiegangers neemt kleding mee waarvan ze weten dat die ongedragen blijft. Waarom?

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt uit waarom Nederlanders vaak te veel kleding meenemen op vakantie

Een volle koffer en na afloop toch stapels ongedragen kleding. Voor veel Nederlanders is overpakken een herkenbaar onderdeel van de vakantievoorbereiding. Uit onderzoek van kledingmerk PME Legend , uitgevoerd door PanelWizard, blijkt dat 51% van de Nederlanders kleding meeneemt waarvan ze vooraf al verwachten dat die ongedragen blijft. In totaal draagt 62% op vakantie niet alle kleding die meegaat in de koffer.

Dat is opvallend in een tijd waarin reizen met bagage steeds duurder wordt en de behoefte aan een compactere en functionele garderobe groeit. Nederlanders lijken hun vakantiekoffer bewuster te willen samenstellen, maar laten zich bij het inpakken nog vaak leiden door twijfel: wat als het weer omslaat, de planning verandert of er toch een extra outfit nodig is?

Slim combineren is populair, maar zekerheid wint

Die kloof tussen intentie en gedrag is opvallend, want Nederlanders zijn wel degelijk bewust bezig met hun vakantiegarderobe. Zo geeft 76% aan bewust kleding mee te nemen die op meerdere manieren te combineren is. Eveneens 76% vindt het belangrijker om tijdens de vakantie een eigen stijl te hebben dan het volgen van modetrends.

Toch blijkt slim combineren in de praktijk niet altijd genoeg om de koffer lichter te maken. De angst om iets tekort te komen speelt een grote rol: bijna de helft van de Nederlanders neemt liever extra kleding mee “voor de zekerheid”. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt uit waar dit vandaan komt: “De angst om te weinig kleding mee te nemen komt voort uit verliesaversie en geanticipeerde spijt. We willen voorkomen dat we iets missen of achteraf denken: had ik dat maar meegenomen. Daarom stoppen we liever iets extra’s in de koffer dan het risico te lopen mis te grijpen.”

Ook speelt voorpret een rol. “Bij het plannen van een vakantie denken we aan allerlei activiteiten: een dagje stad, het strand, sporten of uit eten. Voor al die scenario’s nemen we kleding mee. Daardoor voelt veel inpakken logisch, zelfs als we thuis juist bewust proberen te consuminderen.”

Jongeren willen een tijdloze stijl, maar pakken juist vaak extra in

Onder jongvolwassenen is de wens om bewuster in te pakken nog sterker zichtbaar. Van de 18- tot 30-jarigen probeert 85% bewust kledingstukken mee te nemen die op meerdere manieren te combineren zijn. Ook vindt 86% van deze groep een eigen stijl belangrijker dan het volgen van de laatste modetrends.

Juist daarom is het opvallend dat jongeren in de praktijk relatief vaak overpakken. Meer dan de helft van de 18- tot 30-jarigen is bang om op vakantie te weinig kleding bij zich te hebben. “Opvallend genoeg is juist de generatie die bewust kiest voor een persoonlijke en veelzijdige garderobe ook het meest geneigd om extra kleding mee te nemen ‘voor het geval dat’,” aldus Wessels.

Vrouwen pakken vaker in vanuit twijfel dan mannen

Ook tussen mannen en vrouwen zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Waar 33% van de mannen bang is om op vakantie kleding tekort te komen, geldt dat voor 52% van de vrouwen. Die onzekerheid vertaalt zich in extra kleding in de koffer, ook wanneer de kans groot is dat een deel daarvan ongedragen terugkomt.

Uiteindelijk lijkt overpakken vooral voort te komen uit de behoefte om op alles voorbereid te zijn, maar ook uit de voorpret die bij vakantie hoort. Nederlanders willen hun vakantiekoffer bewuster samenstellen, maar houden in de praktijk graag opties achter de hand.