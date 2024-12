AEX-index koerst af op positief begin van halve handelsdag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een hoger begin van de kortere handelsdag. In aanloop naar de kerstdagen sluit de Amsterdamse beurs al om 14.00 uur de deuren. Ook in Parijs en Londen wordt slechts een halve dag gehandeld. In Frankfurt blijft de beurs de hele dag dicht vanwege kerstavond. Op eerste en tweede kerstdag zijn de Europese beurzen gesloten.

In New York wordt ook een halve dag gehandeld, tot 19.00 uur Nederlandse tijd. Wall Street is op eerste kerstdag dicht, maar is op tweede kerstdag wel de hele dag open.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog, na de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio bleef achter met een verlies van 0,3 procent. Honda steeg dik 12 procent en Nissan klom 6 procent. De twee autofabrikanten bevestigden formele gesprekken te voeren over een fusie. Honda liet daarnaast weten voor 7 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 1,1 en 1,2 procent.

Graphit Kropfmühl

Op het Damrak liet AMG weten het belang van 40 procent in dochteronderneming Graphit Kropfmühl terug te willen kopen van de private investeerder Alterna Capital Partners. Onder de deal kan de metalenspecialist het belang na een periode van drie jaar in contanten kopen of in ruil voor AMG-aandelen op elk gewenst moment binnen die periode.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde verder dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,8 procent is gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het groeicijfer kwam overeen met een eerdere schatting. De groei werd vooral veroorzaakt door een toegenomen consumptie door huishoudens en de overheid.

Verliezen

De Europese beurzen sloten maandag overwegend met kleine verliezen. De AEX eindigde 0,4 procent lager op 872,22 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 827,86 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen steeg 0,1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent hoger op 42.906,95 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent.

De euro was 1,0396 dollar waard, tegen 1,0398 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder en kostte 69,53 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 72,96 dollar per vat.