Opgepast aan de péage: nieuwe oplichtingstruc treft Nederlandse vakantiegangers

Nederlandse vakantiegangers trekken weer en masse met de auto naar Frankrijk, klaar voor zon, zee, croissants en camembert. Maar kijk uit onderweg op de Franse snelwegen: oplichters die handig inspelen op het nieuwe tolsysteem zonder slagbomen. Deze zomer duiken valse sms’jes op die je zogezegd herinneren aan een openstaand tolbedrag van enkele euro’s. Maar in werkelijkheid is dit een gluiperige phishingtruc.

Sinds Frankrijk op verschillende snelwegen het zogenaamde Flux Libre-systeem heeft ingevoerd, zoals op de A13, A14, A4 en A79, rijdt het verkeer vlotter door dankzij automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Geen slagboom meer, geen wachtrijen, gewoon doorrijden. Maar dat gemak heeft ook een keerzijde: veel buitenlanders zijn niet bekend met het systeem en dat weten oplichters maar al te goed.

Klein bedrag met grote gevolgen

De fraudeurs sturen sms’jes die eruitzien alsof ze afkomstig zijn van Ulys, een legitiem dochterbedrijf van Vinci Autoroutes, of andere tolbeheerders zoals Sanef of Aliae. De berichten bevatten officiële logo’s, een correcte vormgeving en een schijnbaar onschuldige boodschap: je hebt nog een openstaand bedrag van bijvoorbeeld 6,80 euro. Klik op de link om te betalen en voorkom een boete.

Wie nietsvermoedend doorklikt en zijn betaalgegevens invult op de nagemaakte website, komt bedrogen uit. De schade kan oplopen tot veel meer dan de zogenaamde openstaande tol. De fraude zit hem niet in het bedrag, maar in het verzamelen van je bankgegevens.

Een getuige vertelt aan HLN: “Het bedrag leek zo klein dat ik dacht: laat ik het maar betalen, dan ben ik er vanaf.” En dat is precies waar de oplichters op mikken.

Zo herken je een valse tolherinnering

Er zijn gelukkig een paar duidelijke signalen waarmee je deze oplichtingstruc kunt herkennen:

Afzender begint met 06 of 07: Franse mobiele nummers, geen officiële instanties.

Directe betaallink in sms of e-mail: Tolbedrijven sturen nooit zo’n link.

Geen herkenbaar e-mailadres: Echte berichten komen altijd van adressen eindigend op @ulys.com of @vinci-autoroutes.com.

Vage of gebrekkige uitleg: Officiële communicatie is doorgaans duidelijk, met correcte referenties en contactmogelijkheden.

Twijfel je? Typ dan zelf het webadres in van de officiële tolmaatschappij of controleer je account als je een badge hebt. Klik nooit op verdachte links en geef nooit je bankgegevens door via sms of onbekende websites.

Wat als je al betaald hebt?

Heb je per ongeluk toch gegevens ingevuld of een betaling gedaan? Neem dan onmiddellijk contact op met je bank. Laat je bankkaart blokkeren en meld de fraude zo snel mogelijk. Hoe sneller je reageert, hoe kleiner de kans op verdere schade.

Voorkomen is beter dan genezen

Wie regelmatig met de auto naar Frankrijk reist, doet er goed aan om een télépéage-badge aan te schaffen. Dit kleine kastje registreert automatisch je ritten en koppelt ze aan een betrouwbaar systeem. Je betaalt achteraf en krijgt geen sms'jes of vage herinneringen. Bovendien vermijd je wachtrijen en onduidelijkheid.

De badge kost meestal maar een paar euro per maand en je betaalt enkel als je hem gebruikt. Dat is niet alleen handig, maar ook een stevige buffer tegen dit soort oplichting.