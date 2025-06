Online trollen frustreerden zoektocht naar Jeffrey en Emma

Tijdens de grootschalige zoektocht naar de vermiste Groningse kinderen Emma (8) en Jeffrey (10) in mei, gebeurden er online verontrustende dingen. Het leidde volgens De Telegraaf niet alleen tot verwarring, maar frustreerde ook het politieonderzoek en bracht extra leed voor de nabestaanden.

De gevolgen van zulke digitale verstoringen zijn ernstig. Dat bleek pijnlijk tijdens de zoektocht naar Emma en Jeffrey, die zaterdag 17 mei samen met hun vader Klaas Bijl verdwenen uit Beerta. Na een zoektocht van drie dagen werden ze dood aangetroffen in het water bij Winschoten. Bijl bleek zijn auto al op de dag van de verdwijning te water te hebben gereden.

In de tussentijd werd er een Amber Alert uitgegeven, werden honderden tips nagetrokken, en verspreidden onbekenden op sociale media nepnieuws. Zo dook er een Facebookaccount op van iemand die zich voordeed als Klaas Bijl. De 'vader' schreef dat hij met de kinderen in België zat. Ook beweerde een buurtbewoner uit Beerta dat hij Bijl nog had gesproken ná de verdwijning, en dat het 'goed ging' met de kinderen. "Ze zaten aan de schnitzel en aardappelen", zei hij tegen een nieuwszender. De politie moest alles natrekken.

"Het geeft betrokkenen valse hoop en leidt de aandacht van echte sporen af", zegt Izanne de Wit, landelijk coördinator vermissingen bij het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) van de politie. "Ik ben daar echt boos over, want het kost ons als politie enorm veel tijd. Alles wat binnenkomt moeten we checken. Tijd die we hard nodig hebben om het echte spoor te volgen."