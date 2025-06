Ducttape is geweldig, maar heb je gaffertape al eens geprobeerd?

Ducktape kennen we. Ducktape is geweldig door zijn ongekende veelzijdigheid. Het is sterk, waterdicht en hecht op bijna elk oppervlak, waardoor het ideaal is voor noodreparaties, bundelen, afdichten en knutselen. Maar de knutselhoek van de New York Times (jawel een veelzijdige krant) wijst op iets ook mooi is: Gaffertape.

Gaffertape is ducttape voor mensen die weten wat ze willen. Het is sterk, heeft een stoffen achterkant en laat zich makkelijk van de rol afscheuren. Het is verkrijgbaar in ontelbare kleuren (waaronder glow-in-the-dark-varianten).

En het plakt op vrijwel alles. Maar (en dit is waar het andere, mindere tapes in de schaduw stelt) het is ook gemakkelijk te verwijderen en laat geen resten achter. Stel je een Post-It-briefje voor met de kleefkracht van dakbedekkingsbitumen, dan heb je een idee.

Het vindt zijn oorsprong in de filmindustrie. Op een filmset is de gaffer de hoofd elektricien. Dat is een baan waarbij je veel kabels moet leggen in een krappe ruimte waar veel mensen rondlopen, sommigen terwijl ze stunts doen of doen alsof ze echt boos op elkaar zijn. Het netjes en stevig vastzetten van die kabels is een kwestie van veiligheid, en het snel verwijderen ervan wanneer de set wordt afgebroken is een kwestie van efficiëntie. Gaffer tape doet beide.

Natuurlijk heeft dit wonderbaarlijke plakmiddel ook andere toepassingen gevonden. Op filmsets kan het worden gebruikt om tijdelijke looppaden te markeren en labels voor apparatuur te maken. (Je kunt erop schrijven met een potlood of een permanente marker.)

Klusjesschrijver Tim Heffernan van de NYT kocht zijn eerste rol Gaffer Power Gaffer Tape vijf jaar geleden. Het is felroze van kleur en is van onschatbare waarde gebleken tijdens de renovatie van mijn huis.

"De echte ster hier is de gaffer tape, die de ladegeleiders van deze enorme kast op hun plaats houdt terwijl ik hem de trap op sjouw. Tim Heffernan/NYT Wirecutter

Ik heb het gebruikt bij de renovatie van mijn huis gebruikt om plattegronden te markeren en stofdoeken op te hangen. "Het blijft zo lang zitten als ik wil (in tegenstelling tot schilderstape) en het is gemakkelijk te verwijderen als het werk klaar is.

Ik gebruik het ook om handgereedschap te markeren dat vaak kwijt raakt in mijn rommelbak. (Het is vooral handig voor zaklampen, die volgens een ongeschreven wet in ‘tactisch’ zwart moeten zijn; het minst zichtbaar zijn wanneer je ze het hardst nodig hebt, is zeker een tactiek.)

En ik pak de gaffer tape wanneer ik iets tijdelijk moet ophangen of vastzetten, zoals verfstalen, ram boards of een schietlood.

Mijn zaklamp, bekleed met roze gaffertape om op te vallen. Ik had de potloden ook in felroze moeten nemen; dat was een optie."

En dat alles terwijl de rol nog voor ongeveer een kwart vol is. Dat maakt de relatief hoge prijs van gaffertape (Een rol gaffertape kost over het algemeen tussen de € 5 en € 20, afhankelijk van de breedte, lengte, het merk en de kwaliteit.) acceptabeler.

