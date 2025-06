Fysiotherapeuten stoppen massaal: "Ze kunnen de hypotheek niet meer betalen"

Het is bizar: waar tegelzetters en timmerlui soms wel 70 euro per uur vragen, houdt het bij fysiotherapeuten bij een euro of 35 wel op. En dat is te weinig om van rond te komen, concluderen ze massaal.

Sinds april vorig jaar zijn er 3000 gestopt. 70 procent overweegt een ander vak te zoeken, schrijft het AD. Dat terwijl er tegelijkertijd lange wachtlijsten zijn.

Fysiovakbond FDV deed er onderzoek naar en concludeert dat fysiotherapeuten stoppen, omdat ze vinden dat hun salaris niet past bij een HBO-opleiding. Ook is de werkdruk te hoog en moeten ze te veel uren werken die ze niet kunnen declareren. "Je ziet de laatste jaren echt dat de arbeidsvoorwaarden minder zijn geworden. Ik krijg schrijnende mails van mensen die hun wekelijkse boodschappen of hypotheek niet meer kunnen betalen”, zegt FDV-voorzitter Bob van Ravensberg tegen het AD.

Een fysiotherapeut krijgt ongeveer 35 euro per sessie, ongeacht hoe lang die is. In een ziekenhuis of revalidatiecentrum kunnen ze soms wel 60 procent meer verdienen. "Daar geldt gewoon een cao. Ons lukt dat niet, omdat voor de fysio om de hoek ‘vrije’ tarieven gelden. In de praktijk betekent dit dat de zorgverzekeraar het tarief bepaalt. Om te blijven bestaan, moeten we wel tekenen bij het kruisje”, aldus Van Ravensberg.

En zorgverzekeraars concurreren juist op aanvullende zorg zoals fysiotherapie. Verhoogt een verzekeraar het tarief, dan wordt de premie hoger en stappen mensen over. "Tegelijkertijd: wij behandelen ruim 4 miljoen mensen per jaar en er gaat maar iets meer dan 1 procent van het totale zorgbudget naar fysiotherapie. Terwijl wij zwaardere en duurdere zorg voorkomen”, klinkt het.