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AEX-index opent vrijwel onveranderd, olieprijzen blijven stijgen

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 9:21
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel onveranderd geopend. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten en de verder stijgende olieprijzen.
De olieprijzen klimmen voor de derde dag op rij. De prijs van een vat Brentolie staat nu boven de 95 dollar en Amerikaanse olie kost nu meer dan 90 dollar per vat. Shell boekte een plus van 0,5 procent. Een dag eerder ging het aandeel van het olie- en gasconcern al ruim 2 procent vooruit.
De AEX noteerde kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Op dinsdag verloor de Amsterdamse hoofdindex nog 0,4 procent, ook door zorgen over inflatie en rentes. De MidKap zakte 0,5 procent tot 1108,72 punten.
ING klom 1,3 procent. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley kwam met een verhoging van het beleggingsadvies voor ING. ABN AMRO ging 1,9 procent omhoog.
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