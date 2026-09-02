Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

Ze schieten weg zodra het licht aangaat, ze bijten niet, ze knagen niet aan je gezondheid — en toch wil je niet dat ze er zijn. Zilvervisjes zijn eigenlijk niet het probleem. Ze zijn een signaal dat er iets anders mis is in huis.

Onschuldig, maar niet zonder betekenis

Zilvervisjes zijn vleugelloze, primitieve insecten die in het donker leven. Ze brengen geen ziekten over en vormen geen hygiënerisico. Op een enkeling na — die licht allergisch reageert op de vervellingshuidjes, vergelijkbaar met huisstofmijt — merk je gezondheidsmatig niets van ze.

Toch is het aantreffen van zilvervisjes verre van neutraal. Deze diertjes overleven alleen bij een relatieve luchtvochtigheid van 75 tot 97 procent en verstoppen zich overdag in vochtige kieren en voegen. Wie ze regelmatig ziet, kijkt dus in feite naar een levende luchtvochtigheidsmeter — en die staat op rood.

Zilvervisjes zijn geen plaag. Ze zijn een verklikker.

Wat de aanwezigheid van zilvervisjes echt betekent

De luchtvochtigheid in een gezonde woning ligt tussen de 40 en 60 procent. Boven de 60 procent groeit het risico op schimmel snel; boven de 70 procent aan een muur of in een voeg wordt het serieus. Zilvervisjes hebben nog vochtigere lucht nodig om zich voort te planten. Zie je ze in aantallen, dan zit je huis structureel boven waar het zou moeten zitten.

Dat kan meerdere oorzaken hebben, en het is de moeite waard om die te achterhalen voordat je grijpt naar een spuitbus:

Onvoldoende ventilatie in badkamer of keuken

Een lekkende kraan, afvoer of douchehoek

Vocht dat via muren omhoog trekt

Nieuwbouwvocht dat er nog uit moet

Was die in huis droogt zonder ventilatie

Kieren en voegen waar warme, vochtige lucht blijft hangen

Zo raak je ze duurzaam kwijt

Bestrijdingsmiddelen werken hooguit tijdelijk zolang de onderliggende vochtbron blijft bestaan. Het echte werk zit in het binnenklimaat.

Ventileer stevig na douchen, baden en koken — raam wijd open, minstens tien minuten.

Houd de relatieve luchtvochtigheid onder de 60 procent. Onder de 50 procent stoppen zilvervisjes met voortplanten en verdwijnen ze binnen enkele weken.

Meet met een simpele hygrometer waar in huis het te vochtig is.

Repareer lekkages direct, dicht kieren, voegen en plinten af.

Spoel afvoeren regelmatig door met kokend water en sluit ze 's nachts af met een stop.

Droog was buiten of in een droger, niet in de badkamer of woonkamer.

Zet zo nodig een ontvochtiger in vochtige ruimtes zonder raam.Wie het vochtprobleem oplost, lost het zilvervisjesprobleem vanzelf op.

Doodmaken of platslaan van individuele exemplaren heeft geen zin: ze leggen tientallen eitjes en die komen pas uit als het lang genoeg vochtig blijft. Chemische sprays worden pas overwogen als het binnenklimaat op orde is en de overlast blijft, en dan bij voorkeur alleen in kieren en niet in leefzones.

Wanneer je een expert nodig hebt

Massale aantallen zilvervisjes , terugkerende overlast ondanks droger stoken en beter ventileren, of donkere plekken op muren en plafonds zijn een signaal dat er verborgen vocht zit. Denk aan een lekkende leiding achter de tegels, opstijgend vocht of een koudebrug waar de lucht condenseert. In die gevallen is een vochtmeting of bouwtechnisch onderzoek verstandiger dan een zoveelste ronde ventileren.

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