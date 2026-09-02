De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

Het is niet de kleur, niet het nieuwe logo en niet het hologram. Het opvallendste verschil met je oude Maestro-pas staat in kleine cijfers op de voor- of achterkant gedrukt — en het maakt van je betaalpas een sleutel die ook buiten de betaalautomaat past.

Drie cijferreeksen die er eerder niet stonden

Je vernieuwde betaalpas draagt naast je naam en IBAN drie gegevens die op een Maestro- of V PAY-pas ontbraken: een kaartnummer van zestien cijfers, een vervaldatum en een driecijferige veiligheidscode, de CVC of CVV. Precies die combinatie is wat een webwinkel vraagt bij het afrekenen. Met een Maestro-pas kon je online niets: je moest langs iDEAL of een creditcard . Met de nieuwe pas reken je af als met een creditcard.

Wie je pas even in handen heeft, hoeft niets te kraken. Alles wat nodig is, staat er al op.

Dat gemak is de bedoeling van de omzetting. Sinds december 2025 geven Nederlandse banken geen Maestro-passen meer uit; het merk verdwijnt de komende tijd uit het betaalverkeer. De keerzijde is dat het geheim van je betaalpas niet langer alleen in je hoofd zit. Bij een pincode geldt: zonder jou geen betaling. Bij een kaartnummer met vervaldatum en CVC geldt: wie de cijfers heeft, kan het proberen.

Waarom een pincode niet meer je enige slot is

Bij een online betaling moet je die transactie meestal nog goedkeuren in je bankapp. Dat is een stevige drempel, maar geen sluitende. Voor bedragen onder de dertig euro mag een extra controle worden overgeslagen, en bij terugkerende betalingen hoeft die bevestiging na de eerste keer niet opnieuw. Buitenlandse webwinkels zijn daarin niet allemaal even streng.

De cijfers laten zien waar het misgaat. In 2025 werden 514.000 frauduleuze kaarttransacties geregistreerd, ruim een kwart meer dan het jaar ervoor, met een schade van ongeveer 41 miljoen euro tegen 36 miljoen in 2024. Die stijging zat vooral bij online betalingen, waarbij vaak gestolen kaartgegevens worden gebruikt — buitgemaakt via nepmails die van je bank lijken te komen.

Wat er op de pas staat Naam, IBAN, een kaartnummer van zestien cijfers (de PAN), de geldigheidsdatum en een veiligheidscode van drie of vier cijfers. Bij Knab en Bunq staat de CVC niet op de pas, maar in de app. Voor een online betaling zijn kaartnummer, naam, vervaldatum en CVC genoeg.

Wat de bank vergoedt, en wat niet

Hier loopt de belangrijkste scheidslijn. Een betaling die iemand anders met jouw gegevens doet, is een ongeautoriseerde transactie: die moet de bank vergoeden, tenzij zij aantoont dat je grof nalatig was met je gegevens. Maak je zelf geld over omdat een nepmedewerker je daartoe overhaalt, dan is de betaling geautoriseerd en bestaat die plicht niet.

Het verschil tussen "iemand betaalde met mijn pas" en "ik betaalde zelf" bepaalt of je je geld terugziet.

Vier dingen die vandaag helpen

Zet online betalen met je betaalpas uit als je het niet gebruikt. Bij verschillende banken regel je dat in de app; bij ASN staat het standaard uit.

Behandel kaartnummer en CVC als een pincode: nooit doorgeven per telefoon, mail of chat.

Fotografeer je pas niet en deel geen kopie, ook niet in een appgroep.

Controleer je rekening wekelijks. Fraude begint vaak met een kleine testafschrijving.

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