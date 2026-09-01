Zoveel meer betaal je dit stookseizoen in een label-G-woning dan in label A

De kachel gaat binnenkort weer aan, en wie in een slecht geïsoleerd huis woont voelt dat straks pijnlijk in de portemonnee. Het prijsverschil tussen de tochtigste en de zuinigste woningen is dit stookseizoen fors: in het slechtste geval betaal je duizenden euro's meer dan de buurman met een label-A-huis.

Het verschil in gasverbruik

Energielabels zeggen op papier alles, en in de praktijk bijna alles. Een tussenwoning van rond de 110 vierkante meter verbruikt met label A ongeveer 700 tot 900 kuub gas per jaar. Datzelfde huis met label G komt makkelijk boven de 2.400 kuub uit. Een verschil van al gauw 1.500 kuub — genoeg om een middelgroot appartement anderhalf jaar mee te stoken.

Voor kleinere woningen valt het verschil iets lager uit, voor vrijstaande huizen loopt het juist hard op. Onderzoek naar het werkelijke verbruik laat zien dat een doorsnee huishouden in een label-A-woning ruwweg een derde minder gas gebruikt dan in een vergelijkbaar huis met label G.

Wat kost dat in euro's

De gemiddelde gasprijs in Nederland ligt in de zomer van 2026 rond de €1,46 per kuub voor een variabel contract, inclusief belastingen en btw. Bij een vast eenjarig contract loopt dat op tot ongeveer €1,54.

Reken maar mee voor een rijtjeshuis van 110 vierkante meter:

Label A: 700–900 m³ × €1,46 = €1.020–€1.315 per jaar

Label C: 1.100–1.400 m³ × €1,46 = €1.605–€2.045 per jaar

Label D: 1.400–1.800 m³ × €1,46 = €2.045–€2.630 per jaar

Label G: meer dan 2.400 m³ × €1,46 = vanaf €3.500 per jaar

Het verschil tussen de bovenkant en de onderkant van de labelschaal? Al snel €2.000 tot €2.500 per jaar — bij een grotere of tochtiger woning nog meer. Voor een huis van 100 vierkante meter is berekend dat een label-G-woning zo'n €5.300 aan gas kan kosten, tegenover €1.500 tot €2.200 bij label A.

Waarom dat verschil nu extra hard aankomt

Drie ontwikkelingen maken het stookseizoen 2026/2027 uitgesproken pijnlijk voor bewoners van slecht geïsoleerde huizen:

De gasbelasting is opgeschroefd. Waar je in 2020 nog €0,40 aan belasting per kuub betaalde, is dat inmiddels €0,73. Wie veel stookt, betaalt dus dubbel zo hard mee aan de energietransitie.

Het prijsplafond is verleden tijd. Elke extra kuub gas telt tegen het volle tarief.

De gasprijs zelf staat hoger dan een jaar geleden. In augustus 2026 lag het gemiddelde variabele tarief zo'n tien cent per kuub boven dat van augustus 2025.

Optel- en aftrekwerk dat vooral bewoners van oude, tochtige woningen voelen — en dat vaak juist de mensen zijn die de investering in isolatie het moeilijkst kunnen opbrengen.

Wat kun je doen als je in een slecht label zit

Wie in een huurhuis met label E, F of G woont, kan de verhuurder onder druk zetten: sinds 2023 mogen woningcorporaties nieuwe huurders niet meer plaatsen in de allerslechtste labels, en particuliere verhuurders krijgen te maken met steeds strengere regels. Als eigenaar kun je met een enkele isolatie-ingreep — bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie — vaak al één of twee labelstappen maken, met een terugverdientijd van vijf tot tien jaar bij de huidige tarieven.

Kortom: wie deze winter in een label-G-huis woont, stookt in feite honderden euro's per maand door de schoorsteen. En elk jaar dat je die stap uitstelt, wordt duurder.

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