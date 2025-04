AEX-index sluit iets hoger na vergelding China tegen VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus gesloten. Eerder op de dag zagen de Europese aandelenbeurzen hun openingswinsten verdampen nadat China een nieuwe vergeldingsactie aankondigde tegen verhoogde importheffingen van de Verenigde Staten. De hoofdindex op het Damrak sleepte er voor de slotbel alsnog een klein plusje uit.

Vanaf zaterdag heft China een importbelasting van 125 procent op Amerikaanse goederen. De hevige handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld gaat daarmee onverminderd voort. Beijing zei vrijdag dat China verdere tariefverhogingen van de VS op Chinese producten zal negeren. De VS hebben de heffingen voor China inmiddels verhoogd naar 145 procent.

De AEX-index eindigde een fractie hoger op 819,56 punten. De MidKap daalde 0,2 procent naar 774,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten minnen tot 0,9 procent zien. De FTSE 100 in Londen klom 0,7 procent.