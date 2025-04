Verstappen ver achter McLarens in tweede vrije training Bahrein

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft werk te doen bij de Grote Prijs van Bahrein. De regerend wereldkampioen van Red Bull kwam in de tweede vrije training tot de zevende tijd. Hij moest vooral toezien hoe de coureurs Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren veel sneller waren.

Piastri was met 1.30,505 het snelst. Zijn teamgenoot Norris zat daar 0,154 seconde achter. Verstappen gaf 0,825 seconde toe op de Australische McLaren-coureur. Ook Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell waren sneller dan Verstappen. Isack Hadjar van Racing Bulls zette de zesde tijd neer. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda reed de achttiende tijd.

Verstappen had de eerste vrije training op het circuit van Sakhir overgeslagen. De Japanner Ayumu Iwasa reed in zijn plaats. Toen was Norris de snelste.