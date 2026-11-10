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AEX-index sluit met kleine winst, chipbedrijven verder omhoog

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is dinsdag met kleine winst gesloten, mede geholpen door de chipbedrijven die verder stegen na de recente uitverkoop in de AI-sector. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de affaire van topman Jensen Huang van AI-chipconcern Nvidia met een vermeende Chinese spion. Daarnaast kwam AI-bedrijf Anthropic met details over zijn beursgang en werden cijfers gemeld over de Amerikaanse inflatie.
ASML, ASMI en Besi gingen tot 2,6 procent vooruit, waarmee werd voortgeborduurd op de stijgingen van maandag. Zij profiteerden van de stevige plussen in de chipsector in New York van maandag. Nvidia ging echter wel omlaag door alle onrust rond de affaire van Huang, die nu wordt onderzocht door de FBI. Ook zijn aandeelhouders een rechtszaak begonnen tegen Nvidia en Huang vanwege misleiding.
De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 1132,44 punten. Op maandag won de hoofdindex 0,8 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 1123,96 punten, na de plus van 1,2 procent op maandag.
Anthropic
Op de beurzen in Parijs en Frankfurt werden winsten behaald tot 0,6 procent. Londen sloot 0,3 procent lager.
Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, kondigde aan dat de introductieprijs van zijn aandelen tussen de 70 en 78 dollar per stuk ligt. Met de beursgang, die mogelijk volgende week plaatsvindt, verwacht het bedrijf tot ruim 64 miljard dollar op te halen. De totale marktwaarde zou bij de beursgang, een van de grootste ooit, rond de 1,4 biljoen dollar liggen.
Amerikaanse inflatie
De Amerikaanse inflatie viel in oktober iets hoger uit dan verwacht, waardoor de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in december groter is geworden. In september kwam de Fed nog met de eerste renteverhoging in ruim drie jaar om de hoge inflatie tegen te gaan.
Shell stond opnieuw bij de dalers in de AEX met een min van 2 procent. Het olie- en gasconcern werd door de Spaanse bank Santander van de kooplijst gehaald. Daarnaast gingen de olieprijzen verder omlaag.
Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 dook de producent van elektromagnetische componenten Kendrion 10 procent in het rood na bekendmaking van kwartaalcijfers.
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