Overwinter je deze winter op Tenerife, La Palma of Gran Canaria? Dan zit het weekend van storm Bruna erop. Op de eilanden viel die storm mee: het front kwam zwakker en rommeliger aan dan voorspeld, meldde het Spaanse persbureau EFE. Lang duurt de rust niet. Vanaf dinsdag 18.00 uur (Canarische tijd) geldt op alle eilanden alarm voor wind. Dit keer gaat het om storm Charles.

De Spaanse weerdienst Aemet noemt Charles een borrasca de gran impacto, een storm met grote impact.

Woensdag wordt de zwaarste dag

Volgens de Canarische regering brengt Charles zuidwestenwind die dinsdag en woensdag steeds harder gaat waaien. Aemet houdt er rekening mee dat de windstoten op La Palma en Tenerife plaatselijk boven de 130 kilometer per uur uitkomen, meldt de Canarische zender Mírame TV. De meeste regen valt op La Palma. Dat is het enige eiland met een oranje waarschuwing voor regen, en de golven kunnen daar tot vier meter hoog worden.

Ook rond Santa Cruz de Tenerife en La Laguna gaat het flink waaien. Het Cabildo van Tenerife verwacht daar woensdag windstoten van 70 kilometer per uur of meer, vooral op de hellingen en in de hoger gelegen delen.

Bruna: zestien incidenten in één nacht

In de nacht van zaterdag op zondag 8 november registreerde het alarmnummer 112 op de eilanden zestien incidenten. Bijna allemaal kwamen ze door de wind: omgewaaide bomen, vallend gesteente en rondvliegende spullen. In Santa Cruz de La Palma werd een bewoner geraakt door een stoel die door de wind was meegesleurd. Hij is naar een zorgcentrum gebracht. Op het vliegveld van La Palma moesten zeven vluchten uitwijken, meldde luchthavenbeheerder Aena.

Ook wegen gingen dicht. Op La Gomera werd de CV-14 bij El Rejo uit voorzorg afgesloten. Op La Palma waren er aardverschuivingen langs de LP-2 bij Fuencaliente, en op Gran Canaria ging de GC-200 tussen Agaete en El Risco dicht na steenslag. Bij Izaña op Tenerife werd een windstoot van 112 kilometer per uur gemeten, op de Roque de los Muchachos op La Palma 106 en bij Alto de Igualero op La Gomera 103.

Wandelpaden en ravijnen op Tenerife dicht

Tenerife zette zondag om middernacht het eilandelijke noodplan PEIN in de alarmfase. Sindsdien mag je in de beschermde natuurgebieden niet meer op paden, bospistes en wandelroutes komen. Kampeerterreinen en picknickplaatsen gingen dicht en vergunningen voor onder meer barranquismo (het afdalen door ravijnen), klimmen en sportwedstrijden werden opgeschort. Toen Bruna verzwakte, ging het noodplan zondag terug naar vooralarm. De beperkingen in de natuurgebieden bleven volgens de Canarische omroep RTVC wel van kracht.

Die beperkingen blijven gelden tot het Cabildo ze bij een nieuw besluit opheft. Dat gebeurt pas als het gevaar voorbij is en de schade is bekeken. Volgens eilandbestuurder Blanca Pérez is er kans op aardverschuivingen, omvallende bomen en kolkend water in de barrancos. Daarom mag je deze gebieden volgens haar niet in zolang ze gesloten zijn. Naar je eigen woning, een finca of een bedrijf dat open is, mag je wel.

Wil je deze week op Tenerife gaan wandelen? Kijk dan eerst of de paden weer open zijn.

Op het vasteland geldt dinsdag code rood

Ook aan de Spaanse kust en in het binnenland is het nog niet voorbij. Aemet gaf zaterdag een speciale waarschuwing uit en vulde die zondag aan, schreef SpanjeVandaag maandag. Het noodweer met zware regen, harde wind en hoge golven duurt volgens de weerdienst minstens tot woensdag. De Spaanse nieuwssite 20minutos houdt er rekening mee dat de waarschuwing voor hevige regen tot donderdag doorloopt. Aemet verwacht dat Bruna en Charles samen tussen dinsdag en donderdag voor zeer slecht weer zorgen.

Dinsdag geldt van 9.00 uur tot middernacht code rood voor het gebied rond het Sistema Central, in het noorden van Cáceres en het zuiden van Ávila. Daar kan binnen twaalf uur tot 120 liter regen per vierkante meter vallen. Over de hele storm gerekend kan in delen van Galicië en het binnenland meer dan 200 liter vallen, waarschuwt de Spaanse civiele bescherming.

Overwinter je in Andalusië? West-Andalusië hoort bij de gebieden waar het lang en hard regent. Weermodellen geven volgens The Olive Press in delen van Cádiz, Huelva, Málaga en Sevilla meer dan 80 millimeter regen in twaalf uur. Daardoor kunnen straten plaatselijk onderlopen en rivieren buiten hun oevers treden.

Zo kom je de komende dagen veilig door

Rijd niet door ondergelopen wegen en blijf uit de buurt van rivieren en barrancos.

Blijf weg van de kust als de golven hoog zijn.

Zet tuinstoelen en andere losse spullen op je terras of balkon vast of zet ze binnen. Op La Palma raakte iemand gewond door een rondvliegende stoel.

Vlieg je deze week naar of van La Palma? Houd er rekening mee dat je vlucht moet uitwijken en kijk vóór vertrek de status na.

Ga alleen de weg op als het moet. Daar vroeg Cabildo-presidente Rosa Dávila de inwoners van Tenerife ook om.

Vanaf donderdag neemt de regen op het vasteland naar verwachting af, al blijven zware buien mogelijk. Of de Canarische Eilanden dan ook weer rustig weer krijgen, hangt af van hoe Charles woensdag over de archipel trekt. Aemet kan de waarschuwingen per eiland en per tijdvak nog bijstellen.