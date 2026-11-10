Een dekbed van 179 euro of een van 24 euro: onder allebei slaap je volgens de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest prima. De testers keurden 17 dekbedden met een synthetische vulling en raden er 12 aan. Het dure model kreeg op slaapcomfort zelfs een lager cijfer dan het goedkoopste.

Deze dekbedden kwamen het best uit de test

Stiftung Warentest testte jaarronddekbedden van ongeveer 135 bij 200 centimeter, met een vulling van polyester of een andere kunstvezel. Een paar merken zijn ook in Nederland te koop.

Dekbed Prijs in de test Oordeel Bett1.de Bodyguard €179 Goed (2,1), testwinnaar, aan de koele kant Emma One €153 Goed Knerst Mikrofaser €24 Goed (2,5) Ikea Strandmolke €45 Voldoende Jysk Tronfjellet €89 Matig (3,9), slechtste van de test

Het Duitse cijfer loopt van 1 (zeer goed) tot 5 (onvoldoende). Het dekbed van Jysk verloor na een paar keer wassen en drogen volume en de vulling schoof weg. Daarmee kwam het niet verder dan “ausreichend”, het laagste cijfer in deze test.

Een duur dekbed is geen garantie voor een goede nachtrust. - Stiftung Warentest

Waarop de testers letten

Zestig procent van het cijfer ging naar slaapcomfort. Vijf proefpersonen sliepen onder de dekbedden en beoordeelden of ze goed om het lichaam vielen, ritselden of roken. Het lab mat hoeveel vocht een dekbed doorlaat. Je lichaam geeft per nacht ongeveer een halve liter vocht af. Een dekbed dat dat niet kwijt kan, voelt klam.

Een belangrijk punt bij het beoordelen van de slaapeigenschappen is hoe knus een dekbed is. - Stephan Scherfenberg, slaapexpert bij Stiftung Warentest

De andere 30 procent ging naar duurzaamheid. Dekbedden met een hoes gingen drie keer door de wasmachine en droger, de drie modellen zonder hoes twaalf keer. Die laatste hoef je niet te overtrekken, maar moet je vaker wassen.

Let op het etiket met warm of koel

“Medium warm” betekent bij elke fabrikant iets anders, want er is geen vaste norm. Stiftung Warentest mat daarom met een verwarmde koperen plaat hoeveel warmte elk dekbed vasthoudt. Drie modellen bleken aan de koele kant, waaronder de testwinnaar.

Zo kies je een nieuw dekbed

Snel warm in bed? Kies een dun of koel dekbed en kijk naar wat de test meet, niet naar het label.

Kies een dun of koel dekbed en kijk naar wat de test meet, niet naar het label. Koukleum? Neem een warmer model of een vierseizoenendekbed.

Neem een warmer model of een vierseizoenendekbed. Allergisch voor huisstofmijt? Een synthetisch dekbed kan in de wasmachine. Kijk op het etiket op hoeveel graden.

Een synthetisch dekbed kan in de wasmachine. Kijk op het etiket op hoeveel graden. Geen zin in overtrekken? Een dekbed zonder hoes scheelt werk, maar moet vaker in de was.

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