Je trekt de koelkastdeur open en er komt je een ietwat zure lucht tegemoet. Gelukkig valt daar wat aan te doen. Het klinkt wat apart, maar leg gewoon een rol wc-papier tussen het voedsel . Hij neemt vocht op en dat helpt tegen een belangrijke bron van stank. Maar let op: de geur zelf haalt hij niet weg.

Wat doet een rol wc-papier in de koelkast?

Hij werkt als een spons. Te veel vocht vaak de boosdoener: in een vochtige koelkast groeien bacteriën en schimmels sneller, ook in de kou. Toiletpapier zuigt dat vocht op en is goedkoper dan een keukenrol. Koffiefilters kunnen ook, maar die moet je vaker vervangen.

Het Amerikaanse woonplatform Hunker zet een kanttekening bij dit verhaal. Toiletpapier “heeft geen geurverdrijvende eigenschappen” en haalt geuren hooguit tijdelijk weg. Het helpt dus vooral tegen stank door schimmel , doordat er minder vocht is.

Een rol tegen vocht, geen rol tegen de bron

Een bedorven stuk kaas of gemorste melk blijft stinken, met of zonder rol. Koelkastmaker Liebherr schrijft in zijn onderhoudsbrochure dat micro-organismen zich “ondanks de lage temperaturen” vermenigvuldigen. Beko noemt de gewone verdachten: lekkende flessen, druppelende pakken en groente die vergeten in de lade ligt.

Wat de geur wel opneemt:

Zuiveringszout , in een open schaaltje. Beko noemt het als eerste keus.

, in een open schaaltje. Beko noemt het als eerste keus. Koffiedik. “Koffie absorbeert geurtjes”, zegt Anne Lutgerink van het Voedingscentrum tegen Radar.

“Koffie absorbeert geurtjes”, zegt Anne Lutgerink van het Voedingscentrum tegen Radar. Havermout of schoonmaakazijn, ook volgens Beko.

De rol toiletpapier kun je ernaast leggen tegen het vocht. Vervang hem als hij slap of nat is, anders wordt hij zelf een plek waar schimmel groeit.

Vocht komt vaak van warm eten

Een pan die nog dampt, zet extra vocht in de koelkast. Lees ook of je warm eten eerst moet laten afkoelen . Liebherr noemt nog een signaal: condens op de rand van de koelkast wijst op een rubber dat niet goed meer sluit. Dan komt er steeds vochtige lucht binnen.

Lezers van Radar wijzen op het gaatje achterin, waar het dooiwater wegloopt. Zit dat verstopt, dan blijft er water staan dat gaat ruiken. Prik het door met een wattenstaafje.

Een koelkast moet je maandelijks schoonmaken met een sopje. - Anne Lutgerink, Voedingscentrum

Zo houd je de koelkast fris

Zet de koelkast op 4 graden. Dat adviseert het Voedingscentrum, anders bederft eten sneller.

Bewaar kaas, vis en restjes met een sterke geur in een afgesloten bakje.

Maak de koelkast elke maand schoon met een sopje. Beko raadt een eetlepel zuiveringszout op een halve liter lauw water aan.

Veeg gemorste melk of sap meteen op.

Kijk elke paar dagen in de groentelade en gooi weg wat zacht wordt. Veel producten zijn na de houdbaarheidsdatum nog prima, maar niet alles.

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