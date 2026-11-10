Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

tips
door Désirée du Roy
Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.
Volg ons op Google Nieuws
Je trekt de koelkastdeur open en er komt je een ietwat zure lucht tegemoet. Gelukkig valt daar wat aan te doen. Het klinkt wat apart, maar leg gewoon een rol wc-papier tussen het voedsel. Hij neemt vocht op en dat helpt tegen een belangrijke bron van stank. Maar let op: de geur zelf haalt hij niet weg.

Wat doet een rol wc-papier in de koelkast?

Hij werkt als een spons. Te veel vocht vaak de boosdoener: in een vochtige koelkast groeien bacteriën en schimmels sneller, ook in de kou. Toiletpapier zuigt dat vocht op en is goedkoper dan een keukenrol. Koffiefilters kunnen ook, maar die moet je vaker vervangen.
Het Amerikaanse woonplatform Hunker zet een kanttekening bij dit verhaal. Toiletpapier “heeft geen geurverdrijvende eigenschappen” en haalt geuren hooguit tijdelijk weg. Het helpt dus vooral tegen stank door schimmel, doordat er minder vocht is.

Een rol tegen vocht, geen rol tegen de bron

Een bedorven stuk kaas of gemorste melk blijft stinken, met of zonder rol. Koelkastmaker Liebherr schrijft in zijn onderhoudsbrochure dat micro-organismen zich “ondanks de lage temperaturen” vermenigvuldigen. Beko noemt de gewone verdachten: lekkende flessen, druppelende pakken en groente die vergeten in de lade ligt.
Wat de geur wel opneemt:
  • Zuiveringszout, in een open schaaltje. Beko noemt het als eerste keus.
  • Koffiedik. “Koffie absorbeert geurtjes”, zegt Anne Lutgerink van het Voedingscentrum tegen Radar.
  • Havermout of schoonmaakazijn, ook volgens Beko.
De rol toiletpapier kun je ernaast leggen tegen het vocht. Vervang hem als hij slap of nat is, anders wordt hij zelf een plek waar schimmel groeit.

Vocht komt vaak van warm eten

Een pan die nog dampt, zet extra vocht in de koelkast. Lees ook of je warm eten eerst moet laten afkoelen. Liebherr noemt nog een signaal: condens op de rand van de koelkast wijst op een rubber dat niet goed meer sluit. Dan komt er steeds vochtige lucht binnen.
Lezers van Radar wijzen op het gaatje achterin, waar het dooiwater wegloopt. Zit dat verstopt, dan blijft er water staan dat gaat ruiken. Prik het door met een wattenstaafje.
Een koelkast moet je maandelijks schoonmaken met een sopje.
- Anne Lutgerink, Voedingscentrum

Zo houd je de koelkast fris

  • Zet de koelkast op 4 graden. Dat adviseert het Voedingscentrum, anders bederft eten sneller.
  • Bewaar kaas, vis en restjes met een sterke geur in een afgesloten bakje.
  • Maak de koelkast elke maand schoon met een sopje. Beko raadt een eetlepel zuiveringszout op een halve liter lauw water aan.
  • Veeg gemorste melk of sap meteen op.
  • Kijk elke paar dagen in de groentelade en gooi weg wat zacht wordt. Veel producten zijn na de houdbaarheidsdatum nog prima, maar niet alles.
Meer weten?
Bronnen: Margriet, Radar, Beko

Lees ook

Deze producten bewaar je waarschijnlijk verkeerd: wat hoor wel of niet in de koelkast?Deze producten bewaar je waarschijnlijk verkeerd: wat hoor wel of niet in de koelkast?
Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goedKetchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed
6 trucs om je keuken langer schoon te houden (volgens professionele schoonmakers)6 trucs om je keuken langer schoon te houden (volgens professionele schoonmakers)
loading

POPULAIR NIEUWS

Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.

Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel1656649475

Huurtoeslag en een pensioenfonds dat invaart? Geef je nieuwe inkomen nu door, anders betaal je in 2028 honderden euro's terug

Een roodborstje zit op de steel van een schop in een herfsttuin.

Het roodborstje in je tuin heeft mogelijk een zesde zintuig dat op kwantumfysica draait

shutterstock_2839740149

50.000 euro op je rekening? Zo geef je je geld een verstandige bestemming

ramen-open-condens-header

Elke ochtend de ramen open en toch condens? Dit kan er misgaan: is dat genoeg tegen vocht?

Een vrouw van rond de veertig kijkt nadenkend uit het raam.

Raakt een midlifecrisis je anders als je geen kinderen hebt? Een kinderloze veertiger legt uit welke vraag steeds terugkomt

Loading