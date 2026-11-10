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Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

Samenleving
door Désirée du Roy
Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.
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Zeven dagen onbeperkt door het hele land treinen voor €36,50. Lang niet iedere 60-plusser weet het, maar dat kan al vanaf je zestigste.
Op 1 januari komt er weer een flinke klap bovenop de prijs voor treinkaartjes en abonnementen: ze worden gemiddeld 4,7 procent duurder. Het loont dus sowieso nu te kijken welke korting het beste bij je past. De NS heeft drie producten die afgestemd zijn op reizigers die een jaartje ouder worden: Keuzedagen vanaf 60 jaar, en Dal Vrij 65+ en Weekend Vrij 65+ vanaf 65 jaar. De prijzen voor 2027 staan sinds kort op de tarievenpagina van NS.

Dit betaal je vanaf januari als 60- of 65-plusser

AbonnementVanaf20262027
Dal Voordeel (op saldo)iedereen€76,20 per jaar€79,80 per jaar
Keuzedagen 60+ (2e klas)60 jaar€34,95 per jaar€36,50 per jaar
Weekend Vrij 65+ (2e klas)65 jaar€28,95 per maand€29,95 per maand
Weekend Vrij 65+ met dalkorting65 jaar€32,95 per maand€34,40 per maand
Dal Vrij 65+ (2e klas)65 jaar€59,95 per maand€62,95 per maand
Dal Vrij, gewone prijs (2e klas)iedereen€127,95 per maand€134,00 per maand
Alle bedragen zijn per persoon en gelden voor de tweede klas, tenzij anders vermeld.

Wie veel reist, haalt het meeste uit Dal Vrij 65+

Met Dal Vrij reis je onbeperkt in de daluren, in het weekend en op feestdagen. Een 65-plusser betaalt in 2027 €62,95 per maand, tegen €134,00 voor de gewone versie. Dat scheelt €71,05 per maand, ofwel €852,60 per jaar.
Daluren zijn op werkdagen voor 06.30 uur, tussen 09.00 en 16.00 uur en na 18.30 uur, meldt Spoorvoordeel.nl. In het weekend telt de hele dag. Check je in tijdens de spits, dan betaal je het volle tarief.
In de eerste klas kost Dal Vrij 65+ volgend jaar €99,50 per maand.

Keuzedagen: vanaf je zestigste al voordeel

Ben je nog geen 65, dan zijn Keuzedagen de enige leeftijdskorting. Je krijgt zeven dagen per jaar waarop je onbeperkt in de daluren reist. Ze zijn een jaar geldig; dagen die je niet gebruikt vervallen.
Je koopt ze alleen bij een Dal Voordeel op saldo, het abonnement met 40 procent korting buiten de spits. Samen kost dat in 2027 €116,30 per jaar. Gebruik je alle zeven dagen, dan betaal je zo’n €16,60 per reisdag, voor een dag Groningen of Maastricht en terug. De eerste klas kost €69,95 per jaar voor de zeven dagen.
Let op: bij NS Flex Dal Voordeel, de versie die je achteraf betaalt per maand, kun je geen Keuzedagen nemen.

Weekend Vrij 65+ voor wie vooral op zaterdag en zondag reist

Bezoek je de kleinkinderen in het weekend, dan is Weekend Vrij 65+ een optie. Je reist onbeperkt van vrijdag 18.30 uur tot maandag 04.00 uur en op feestdagen, voor €29,95 per maand. Met €4,45 extra krijg je ook 40 procent korting in de daluren door de week.

Waarom NS korting buiten de spits geeft

De prijsstijging bestaat uit de verwachte inflatie voor 2027, een correctie over 2026 en een inhaalslag voor de jaren 2020 tot en met 2023. Daar staat tegenover dat NS de kortingen buiten de spits uitbreidt. “Daarom bieden we flinke kortingen buiten de spits, wanneer er nog genoeg plek is in de trein”, zegt Daan Schut, lid van de directie van NS.
Zo gaan de PrijsTijd Deals, losse kaartjes voor rustige treinen, van maximaal 60 naar 80 procent korting. Ze zijn niet aan leeftijd gebonden. Of er in de zomer van 2027 weer een opvolger komt van de kortingspas waarmee 365.000 reizigers deze zomer reisden, bespreekt NS nog met het kabinet. Hoe Nederland zich verhoudt tot de buurlanden lees je in het stuk over duurdere treinkaartjes in Europa.

Zo kies je het abonnement dat bij je past

  1. Reis je een paar keer per jaar een hele dag? Neem Dal Voordeel met Keuzedagen.
  2. Ben je 65 en reis je meer dan één keer per week buiten de spits? Reken uit of je per maand meer dan €62,95 kwijt bent aan kaartjes. Dan is Dal Vrij 65+ voordeliger.
  3. Reis je vooral in het weekend? Kies Weekend Vrij 65+.
  4. Wil je overstappen voor 1 januari? Dat kan in de NS-app of op ns.nl. Je hebt een persoonlijke OV-chipkaart nodig.
Meer weten?
Bronnen: NS, NS Nieuws

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