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AEX-index veert op onder aanvoering chipbedrijven

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 9:17
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde donderdag op na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen toonden overwegend herstel na de koersverliezen die volgden op de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse militaire doelen. Iran reageerde daarop met aanvallen op Amerikaanse bases in Koeweit en Bahrein. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde daarnaast dat de voorlopige vredesdeal met Iran wat hem betreft voorbij is.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 1084,90 punten. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep met plussen tot ruim 3 procent. De AEX wist woensdag het verlies al beperkt te houden tot 0,3 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van olie- en gasconcern Shell, dat profiteerde van de hogere olieprijzen.
De MidKap klom 0,9 procent tot 1079,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs, die woensdag tot ruim 2 procent verloren, wonnen nu tot 0,7 procent. Londen daalde 0,3 procent.
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