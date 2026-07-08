Nieuw onderzoek: dit simpele dagelijkse ritueel kan je humeur dagenlang verbeteren

Een paar minuten per dag bewust in het moment leven kan een verrassend groot effect hebben op je mentale gezondheid. Nieuw onderzoek laat zien dat mindfulness niet alleen stress vermindert, maar een kettingreactie op gang brengt waardoor je je dagen later nog beter voelt.

De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Mindfulness, volgde 264 studenten gedurende acht weken. Onderzoekers ontdekten dat zelfs kleine momenten van bewuste aandacht negatieve gedachten afremmen en tegelijkertijd gevoelens van zelfcompassie en verwondering versterken. Dat blijkt uiteindelijk een krachtig recept voor een betere mentale gezondheid.

Van piekeren naar rust

Mindfulness wordt vaak omschreven als bewust aandacht hebben voor het huidige moment, zonder daar direct een oordeel over te vellen. Hoewel al langer bekend is dat mindfulness goed kan zijn voor de geest, was tot nu toe onduidelijk hoe die positieve effecten precies ontstaan.

De onderzoekers pakten het anders aan dan eerdere studies. In plaats van deelnemers alleen vóór en na een mindfulnesscursus te testen, kregen zij vier keer per dag een melding op hun smartphone. Op dat moment beantwoordden ze vragen over hun stemming, gedachten en stressniveau. Zo konden de wetenschappers het mentale proces van dag tot dag volgen.

Daaruit bleek dat een dag waarop iemand bewuster en aandachtiger leefde, de volgende dag leidde tot minder piekeren en minder storende of opdringerige gedachten. Op de derde dag resulteerde dat in minder stress, minder sombere gevoelens en een groter gevoel van welzijn.

Zelfcompassie als sleutel

De onderzoekers ontdekten bovendien dat verschillende onderdelen van mindfulness elk hun eigen effect hebben. Het zonder oordeel accepteren van gedachten en gevoelens zorgde vooral voor minder mentale onrust en piekeren.

Het simpelweg bewust waarnemen van ervaringen had juist een ander voordeel. Deelnemers ontwikkelden meer zelfcompassie en ervoeren vaker positieve emoties, zoals verwondering, vreugde en verbondenheid met anderen. Die gevoelens bleken een belangrijke verklaring voor de verbetering van hun mentale gezondheid.

Opvallend was dat minder gedachten de sterkste voorspeller waren van een beter humeur. Zodra het hoofd minder werd gevuld met afleidende zorgen, ontstond er ruimte voor positievere emoties.

Effect houdt dagen aan

Volgens de onderzoekers stopt het effect niet na één goede dag. Minder piekeren maakt het makkelijker om vriendelijker voor jezelf te zijn, wat vervolgens weer leidt tot meer positieve gevoelens. Zo ontstaat een zichzelf versterkende kettingreactie die tot wel vier dagen kan doorwerken.

De wetenschappers plaatsen wel een kanttekening. De deelnemers waren allemaal studenten die tijdens de coronapandemie op afstand studeerden. Daardoor is nog niet zeker of dezelfde effecten even sterk gelden voor andere groepen. Toch biedt het onderzoek nieuwe aanwijzingen dat zelfs een korte dagelijkse mindfulnessoefening al een blijvend positief effect kan hebben op de mentale gezondheid.