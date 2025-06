AEX-index zakt door zorgen over escalatie conflict Israël en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index ging dinsdag omlaag door de aanhoudende zorgen over de escalatie van de strijd tussen Israël en Iran. Maandag zorgden mediaberichten dat Iran via bemiddelende landen een wapenstilstand met Israël zou willen sluiten, nog voor enige opluchting op de beurzen. Ook zou het land nucleaire onderhandelingen met de Verenigde Staten willen hervatten.

De Amerikaanse president Donald Trump keerde maandagavond vroegtijdig terug naar Washington vanaf de G7-top in Canada, om zich te richten op vele "belangrijke zaken". Volgens een woordvoerster van het Witte Huis zorgden de gebeurtenissen in het Midden-Oosten ervoor dat Trump moest terugkeren. De Franse president Emmanuel Macron zei dat Trump de top heeft verlaten om te werken aan een staakt-het-vuren met Iran, maar Trump ontkende dat later en zei dat het om "iets veel groters" ging.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 918,14 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 884,98 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent.