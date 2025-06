Onderzeeboten krijgen Europese kruisraket in plaats van Tomahawk

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe Nederlandse onderzeeboten worden uitgerust met een Europees kruisvluchtwapen in plaats van de Amerikaanse Tomahawk. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het was de bedoeling dat de huidige en de nieuwe onderzeeboten Tomahawk-raketten zouden krijgen. Maar de versie die Defensie wilde, blijkt niet meer te worden gemaakt. Daarom wordt nu gekozen voor de Joint Strike Missile - Submarine Launched (JSM-SL).

De JSM is een kruisvluchtwapen van het Noorse bedrijf Kongsberg. Onder leiding van Spanje ontwikkelen Europese landen een versie die vanaf een onderzeeboot kan worden afgevuurd. Nederland gaat hieraan meedoen. Toen het ministerie eerder koos voor de Tomahawk, behoorde de JSM-SL nog niet tot de mogelijkheden, aldus Tuinman.

Defensie maakte vorige maand bekend dat er toch geen Tomahawks op de onderzeeboten komen. Dat was opmerkelijk. ​Vorig jaar was het ministerie nog stellig dat deze raketten op de onderzeeboot zouden komen.