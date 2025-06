De tien actiefste flitspalen op een rij: A16-flitser is kampioen bekeuren

Vergeet de drukke snelwegen in de Randstad. Wie dacht dat daar de meeste snelheidsovertredingen plaatsvinden, zit er flink naast. Uit onderzoek van Independer op basis van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt dat de meest productieve flitspalen van Nederland juist in Friesland staan. Er staat er één in Heerenveen die de kroon spant.

De beruchtste flitspaal van Friesland staat aan de Stadionweg in Heerenveen. Deze alleenstaande paal is verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle snelheidsovertredingen in de hele provincie. Zet je het aantal snelheidsovertredingen af tegen het aantal geregistreerde personenauto’s in Friesland, dan blijkt dat 1 op de 26 Friezen daar een boete kreeg.

Driekwart van alle Friese flitsmomenten

“Het kan natuurlijk zijn dat dezelfde auto daar meerdere keren is geflitst. Maar het blijft een enorme uitschieter. In de eerste vier maanden van het jaar flitste deze paal maar liefst 13.839 keer. Dat is ook meteen goed voor 74% van alle boetes in Friesland”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer op de vergelijkingssite.

Friesland telt slechts acht actieve flitspalen, maar die maken hun aanwezigheid goed duidelijk: gemiddeld flitsten ze elk 2287 keer. Zeeland volgt met gemiddeld 1623 flitsen per paal, Gelderland komt daarna met 1450.

Drukte werkt afremmend

Toch worden de meeste snelheidsovertredingen in absolute aantallen geregistreerd in Zuid-Holland: ruim 230.000 in totaal. Maar daar staan dan ook 209 palen, wat neerkomt op gemiddeld 1040 boetes per paal.

Dat verschil is volgens Ypma logisch: “Flitspalen langs drukke wegen in de Randstad hebben vaak een preventieve werking. De hoge verkeersdrukte maakt het minder gemakkelijk om te hard te rijden. Maar op rustige landwegen in bijvoorbeeld Friesland en Zeeland voelen automobilisten zich minder gecontroleerd. Dat is precies waar flitspalen het verschil moeten maken.”

Als je puur kijkt naar het absolute aantal snelheidsovertredingen, dan is de mobiele flitspaal aan de A16 bij Rotterdam-Kralingen kampioen. Die registreerde tot en met april al 21.105 overtredingen. De Rotterdamsebaan in Den Haag en de Europaweg in Groningen maken de top drie compleet. De Friese flitser op de Stadionweg in Heerenveen staat op de vierde plek.

Strafrechtelijk verleden

Te hard rijden heeft mogelijk meer gevolgen dan alleen die blauwe envelop met een boete. Ypma waarschuwt: “Bij een zware verkeersovertreding, bijvoorbeeld als je 30 kilometer of meer te hard rijdt, bouw je een strafrechtelijk verleden op. Dat betekent dat je dit moet melden bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Verzekeraars kunnen je aanvraag dan weigeren of een hogere premie rekenen. Mocht je dergelijke informatie achterhouden en de verzekeraar komt hier later achter, dan kan deze zelfs je polis stopzetten.”

Dure grap

In totaal werden er in 2024 meer dan zes miljoen boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen, goed voor bijna een half miljard euro aan inkomsten voor de staat. De gemiddelde boete? €77,07. Ongeveer de helft van alle snelheidsovertredingen werd geregistreerd door flitspalen.