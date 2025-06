AEX-index zakt in het rood na val kabinet

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak gaf dinsdag een kleine openingswinst uit handen en zakte in het rood, na de val van het kabinet. Geert Wilders heeft zijn steun voor de coalitie ingetrokken. De toekomst van het kabinet onder leiding van de partijloze Dick Schoof was al onzeker na een ingelast asieloverleg maandagavond tussen de coalitieleiders. PVV-leider Wilders zei toen al somber te zijn over het voortbestaan van de coalitie die nog geen jaar regeert.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 915,15 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 887,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren 0,1 procent. De beurzen in Azië gingen overwegend vooruit ondanks een onverwachte krimp van de Chinese industrie in mei.

Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een verlies van ruim 3 procent, na de tegenvallende Chinese industriecijfers. De banken ING en ABN AMRO volgden met minnen tot 1,8 procent. ASMI was de sterkste stijger, met een winst van 0,7 procent. Het chipbedrijf werd door de Britse bank Barclays op de kooplijst gezet. Branchegenoot ASML (min 0,7 procent) werd door Barclays van de kooplijst gehaald.

Handelsbeleid

Philips zakte 1 procent. De Australische toezichthouder TGA klaagt het Australische onderdeel van het zorgtechnologieconcern aan vanwege vermeende onrechtmatige leveringen van medische hulpmiddelen die niet voldoen aan de Australische veiligheids- en prestatie-eisen. De aanklacht heeft betrekking op de activiteiten van Philips in de aanloop naar en tijdens de terugroepactie in 2021. Philips moest in dat jaar miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik terugroepen.

Prosus verloor 0,6 procent. President en hoofdinvesteringen Ervin Tu legt zijn functie bij de techinvesteerder neer. Hij blijft wel verbonden aan het bedrijf als adviseur.

Beleggers letten verder vooral op de verdere ontwikkelingen rond het handelsbeleid van Donald Trump. De Amerikaanse president zorgde in de afgelopen dagen voor opschudding met een verdubbeling van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van 25 naar 50 procent. Ook beschuldigde Trump China ervan het recente handelsakkoord met de VS te hebben geschonden.