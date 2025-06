Yeşilgöz: het gaat niet om asiel, Wilders laat kiezer in de steek

DEN HAAG (ANP) - Het gaat Geert Wilders niet om asiel, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz nadat de PVV'er zijn steun voor de coalitie heeft ingetrokken. "Het enige wat ik hier kan zien, is iemand die de verantwoordelijkheid niet wil dragen. Die zijn kiezers in de steek laat. Er komt hierna echt geen rechts kabinet meer. Daar ben ik zo bang voor."

Volgens Yeşilgöz stonden de vier coalitiepartijen open voor de asielvoorstellen die Wilders op tafel had gelegd. "Ik heb een motie neergelegd waar het precies allemaal in zou staan - laten we met z'n vieren dat tekenen."