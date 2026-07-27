ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX opent licht hoger, Shell bij dalers door lagere olieprijzen

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 9:24
anp270726048 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar het Midden-Oosten. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran.
De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6,6 procent tot 83,46 dollar en Brentolie werd 7 procent goedkoper op 89,97 dollar per vat. Vorige week steeg de prijs van Brent nog tot meer dan 100 dollar per vat. Shell zakte ruim 2 procent en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore ging bijna 2 procent omlaag. Het Britse olie- en gasconcern BP daalde 3,9 procent in Londen en het Franse TotalEnergies werd 3 procent lager gezet in Parijs.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,5 procent hoger op 1095,34 punten. De MidKap, de index voor middelgrote bedrijven op het Damrak, ging bij aanvang ook 0,5 procent omhoog, tot 1096,21 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Met pensioen op je 60e: hoeveel spaargeld heb je dan nodig?

shutterstock_1939944235

Brood invriezen: 8 fouten die je beter niet maakt

ANP-557850437

Slim vastzetten vóór de winter: zo bespaar je €150–€250 per jaar op je energierekening

666c3a42764df1611259d824

Ze viel 90 kilo af: 2 lessen die alles veranderden

189585915_m

Doe jij nog steeds sit-ups voor een platte buik? Dan hebben we slecht nieuws voor je

routes-frankrijk-spanje

A63 én Route du Soleil dicht door branden: zoveel extra kost het omrijden naar Zuid-Frankrijk of Spanje per route

Loading